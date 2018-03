Neue ORF-Eventserie: Alexander Pschill auf den Spuren von "Janus"

Kopriva inszeniert mit Weisz, Romaner, Kiendl und Kaudelka in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Ein großes Geheimnis um eine Serie mysteriöser Selbstmorde und um einen undurchsichtigen Pharmakonzern gilt es derzeit für Publikumsliebling Alexander Pschill zu lösen: Als forensischer Psychologe Dr. Leo Benedikt begibt sich der Schauspieler bei den aktuellen Dreharbeiten zur brandneuen ORF-Event-Serie "Janus" wieder auf Verbrecherjagd - und auf die Suche nach der Wahrheit. Gestern, am Montag, dem 11. März 2013, führte die Spurensuche in die Produktenbörse in Wien, die als Kulisse für eine Szene im Innenministerium diente. Mit dabei: Hauptdarsteller Alexander Pschill, Franziska Weisz, Barbara Romaner und Andreas Kiendl sowie Regisseur Andreas Kopriva.

"Janus" mit u. a. Pschill, Weisz, Romaner und Kiendl

Neben Alexander Pschill ("Vatertag") stehen u. a. Franziska Weisz ("Der Chinese", "Der Räuber"; auch am 19. März in ORF eins in "Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann") als Bezirksinspektorin, Barbara Romaner (2011 für "Mahler auf der Couch" mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet) als seine Ehefrau, Andreas Kiendl ("Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott", "Steirerblut") als Staatsanwalt und bester Freund, Barbara Kaudelka (derzeit auch in den österreichischen Kinos in der vom ORF im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens geförderten Liebeskomödie "Zweisitzrakete" zu sehen) als neue Assistentin, und Moritz Uhl als sein Sohn vor der Kamera. Den "Janus"-Konzern vertreten u. a. Karl Fischer ("Donna Leon", "Silentium"), Heinz Trixner, Christopher Schärf ("Braunschlag") und Morteza Tavakoli ("Schnell ermittelt").

Alexander Pschill: "Leo lebt in einer Lebenslüge."

Mehr als zehn Jahre ist es her, seit Alexander Pschill zuletzt für einen Krimi vor der Kamera stand. Nun geht der 42-jährige Wiener wieder auf Mörderjagd, und zwar als forensischer Psychologe - und "Schöngeist", wie Pschill seine Rolle selbst beschreibt. "Leo steht auf gutes Essen, schöne Musik, mag seine englischen Anzüge und Stecktücher. Doch er lebt in einer Lebenslüge. Als Ästhet hat es Leo manchmal schwer und muss aufpassen, dass sein Kartenhaus nicht einstürzt."

Franziska Weisz: "Überraschende Wendungen und guter Humor."

In Henning Mankells ORF/ARD-Romanverfilmung "Der Chinese" hat Franziska Weisz bereits eine Polizistin gespielt - allerdings eine Verkehrspolizistin, die gewissermaßen in einen Kriminalfall stolpert. "Aber jetzt bin ich vom Fach", so die 32-jährige Wienerin über ihre Figur als Bezirksinspektorin Cara Horvath. "Ich liebe meine Rolle:

frech, mutig, selbstbewusst. Sie ist ehrlich, sagt, was Sache ist, und hat ein ungebremstes Temperament. Cara lässt das raus, was ich nicht rauslassen würde. Und ich finde es viel spannender, wenn jemand mit den Tränen kämpft als zu weinen." Und weiter über die Serie:

"'Janus' ist wirklich spannend: eine sehr starke Serie mit fortlaufender Handlung. Die Spannung baut sich von einer Folge zur nächsten auf. Es eröffnet sich ein Geheimnis - und man weiß nie, wie es weitergeht." Was sich die Zuseherinnen und Zuseher erwarten können? "Viel Spannung, überraschende Wendungen und guter Humor."

Barbara Romaner: "Leo hat seine Schattenseiten."

Barbara Romaner spielt Dr. Agnes Benedikt, Leos Ehefrau, die Pharmakologin und in der Forschung tätig ist. Man möchte sogar meinen, Agnes sei mit ihrer Arbeit verheiratet. Ein Umstand, der nicht selten zu Konflikten führt: "Unser Eheleben ist nicht ganz so, wie es sein sollte, weil wir beide in unserer Arbeitswelt zuhause sind. Wir haben zwar einen gemeinsamen Sohn, stehen aber beide fest im Beruf. Es gibt oft Unstimmigkeiten, weil wir nicht sehr viel Zeit füreinander haben. Sie erleben einfach zu wenig miteinander. Leo ist kein einfacher Mensch und hat eben auch seine Schattenseiten. Jedenfalls glaube ich, dass es uns mit 'Janus' gelingen könnte, die Zuseher so mit Spannung zu versorgen, dass sie unbedingt wissen wollen, wie es in der nächsten Folge weitergeht."

Andreas Kiendl: "Moralische Grenzbereiche"

Andreas Kiendl spielt Dr. Konstantin Fink, Staatsanwalt und Leos bester Freund: "Konstantin ist ein sehr wortgewandter, gescheiter Mensch, analytisch, emotional, aber auch angreifbar. Meine Figur steht für das Emotionale, er ist ein Herzensmensch, er denkt über Recht und Unrecht nach - und er liebt das Rätselhafte", beschreibt Kiendl seine Rolle. Und weiter über die Produktion: "Die Qualität der Bücher ist hervorragend, und es gibt eine Riesengeschichte. Spannend, viele moralische Grenzbereiche. Wer ist gut, wer ist böse? Diese Graubereiche machen die Serie aus. Und das sind Dinge, die mich faszinieren."

Regisseur Andreas Kopriva: "Spannende Reise"

Regisseur Andreas Kopriva, der u. a. auch schon zahlreiche Folgen der ORF-Erfolgsserien "Schnell ermittelt" und "Vier Frauen und ein Todesfall" in Szene gesetzt hat, über die Serie: "Es ist eine spannende Reise über sieben Folgen, in denen versucht wird, dem Geheimnis 'Janus' auf die Spur zu kommen. Es gibt einen roten Faden, der sich konstant durchzieht, und immer wieder passiert etwas. Und auch die Charaktere entwickeln und verändern sich zunehmend."

Hinter der Produktion steht das Leading-Team der ORF-Erfolgsserie "Schnell ermittelt": "Janus" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film. Regie bei diesem vorerst siebenteiligen Thriller, der voraussichtlich im Herbst zu sehen sein wird, führt Andreas Kopriva.

