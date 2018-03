FP-Fürnkranz kritisiert rot-grüne Gedenktafel für Antisemitin

Ist Antisemitismus harmlos, wenn er von der politischen Linken kommt?

Wien (OTS) - In der letzten Bezirksvertretungssitzung des 1. Bezirks unmittelbar vor dem Anschluss-Gedenktag ist es zu einem unfassbaren Beschluss gekommen, berichtet FPÖ-Klubobmann Georg Fürnkranz: In einem Antrag der Grünen, der unter Abwesenheit zahlreicher ÖVP-Mandatare mit den Stimmen der SPÖ beschlossen wurde, wird verlangt, eine Gedenktafel für Eugenie Schwarzwald, die sich selbst als "ehrlich antisemitsch" bezeichtet hat, anzubringen.

Gerade angesichts des Gedenkens an den Anschluss vor 75 Jahren ist es eine Schande, dass SPÖ und Grüne der bekennenden Antisemitin Eugenie Schwarzwald eine Gedenktafel widmen, meinte Fürnkranz und zitiert aus einem Schreiben Schwarzwalds an den deutschen Sozialisten Deichmann:

"Was mich, die ich ehrlich antisemitisch bin, am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass ein Jude, auch wenn er kein Talent und keinen Charakter hätte, wohl aber die Fehler und Schwierigkeit seiner Rasse, unbedingt zum Ziel gelangt. Die Judenfrage ist deshalb unlösbar, weil die Gastvölker nur schlechte Juden haben wollen."

Uneträglich ist es auch, dass in einer Zeit, in der das Andenken des verdienstvollen Bürgermeisters Lueger eben wegen antisemitscher Äußerungen von Rot-Grün permanent in den Schmutz gezogen wird, in einem vergleichbaren Fall sogar noch eine besondere Ehrung erfolgt, nur weil es sich bei Schwarzwald um eine Paradelinke handelt.

Besonders unverständlich ist aber, dass dieser Beschluss nicht etwa "passiert" ist sondern im vollen Bewusstsein des Sachverhaltes und trotz einer eindeutig negativen Stellungnahme der Kultusgemeinde erfolgte. Als Begründung wurde folgender Standard-Artikel angegeben:

http://derstandard.at/1350259502616/Die-zweite-Vertreibung-der-Eugeni

e-Schwarzwald

Man soll also nach Meinung der Linken den Antisemitismus von Frau Schwarzwald offenbar nicht so eng sehen, wo die Dame doch ansonsten eine verdienstvolle Genossin gewesen ist, fasst Fürnkranz diesen Kommentar zusammen und ist empört: "Zweierlei Maß bei einer so sensiblen Sache wie dem Antisemitismus ist völlig inakzeptabel. Wenn man Lueger kritisiert, einen Ringabschnitt umbenennt und das Denkmal schiefstellen will, muss auch für Sozialisten von Renner abwärts bis hin zu Frau Schwarzwald dasselbe gelten."

"Ich fordere daher den zuständigen SPÖ-Kulturstadtrat Mailath-Pokorny auf, diesen skandalösen Beschluss von SPÖ und Grünen der Inneren Stadt nicht umzusetzen und dem Treiben der Antisemitismusverharmloser ein Ende zu setzen", so Fürnkranz. (Schluss)otni

