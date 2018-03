ÖAMTC: Wiener Volksbefragung lässt die eigentliche Frage offen

Club fordert erneut Reform der Parkraumbewirtschaftung

Wien (OTS) - Die Wiener Volksbefragung ist vorbei. Und es ist nichts entschieden. "Denn die Wiener haben nicht darüber entschieden, ob, wo, wann und in welcher Form sie eine Parkraumbewirtschaftung wollen. Bei der Volksbefragung wurden sie lediglich gefragt, wer über die Parkraumbewirtschaftung entscheiden soll: Bezirke oder die Stadt Wien. Das ist den Autofahrern - mit Verlaub - herzlich egal. Sie interessiert, wie viel sie wo zahlen sollen und wie lange sie parken dürfen", stellt Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, klar.

Das Thema Parkraumbewirtschaftung bewegt die Wiener nach wie vor. Laut einer market-Umfrage im Auftrag des ÖAMTC vom Oktober 2012 fühlen sich 40 Prozent der Gesamtbevölkerung von der Ausweitung der Kurzparkzonen sehr oder eher betroffen. Diese Zahl wurde von einer im Februar durchgeführten und bisher unveröffentlichten Umfrage des ÖAMTC erneut bestätigt. Auch die jüngsten in Währing und Hietzing durchgeführten Bürgerbefragungen zur möglichen Einführung des Parkpickerls zeigen, dass das derzeitige Modell der Parkraumbewirtschaftung höchst unbeliebt ist. In Währing haben 56 Prozent, in Hietzing sogar 78 Prozent der Teilnehmer gegen die Ausdehnung gestimmt.

"Die Ausweitung des unflexiblen und teuren Parkpickerl-Systems auf weitere Teile Wiens ist weder fair noch sinnvoll. Es verlagert Parkprobleme nur, löst sie aber nicht. Dabei ist unbestritten, dass Wien in Teilbereichen ein Park-System braucht", verweist der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung auf das ÖAMTC-Parkmodell "Faires Parken in Wien". Das Zonenmodell sieht unter anderem eine Flexibilisierung bei der Höchst-Parkdauer und Gebührenstaffelungen in Verbindung mit Verbesserungen auch für Pendler vor. Damit würden einerseits Anwohner wieder einen Parkplatz finden, und andererseits könnten auch Besucher und Berufstätige zu leistbaren Gebühren in der Grünen Zone parken.

Details zum ÖAMTC-Modell "Faires Parken in Wien" findet man unter www.oeamtc.at/fairesparken.

