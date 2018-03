GdG-KMSfB-Kattnig: "Ja!" zum Schutz Öffentlicher Dienstleistungen ist klares Signal

Bürgerinnen und Bürger haben Privatisierung und Ausverkauf eine deutliche Absage erteilt

Wien (OTS/ÖGB) - "Diese Botschaft ist klar und deutlich: Mit ihrem unmissverständlichen `Ja!` zum Schutz der Öffentlichen Dienstleistungen haben Wiens Bürgerinnen und Bürger Privatisierung und Ausverkauf eine eindeutige Absage erteilt", kommentierte heute, Dienstag, der Internationale Sekretär der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe), Thomas Kattnig, das Ergebnis der Wiener Volksbefragung.++++

"Dieses Ergebnis liegt ganz im europäischen Trend. Mehr als eine Million Unterschriften für die Europäische Bürgerinitiative zum Schutz des Wassers zeigen, wie ernst die Menschen in Europa dieses Thema nehmen", sagte Kattnig, der die EBI "right2water" in Österreich koordiniert. Da die Europäische Bürgerinitiative noch bis September des heurigen Jahres läuft, rücken sogar zwei Millionen Unterstützungserklärungen in Reichweite.

"Je mehr Unterstützungsunterschriften wir erhalten, desto mehr Nachdruck haben unsere Forderungen. Das Wiener Ergebnis bestärkt uns im Kampf für qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistungen", unterstrich Kattnig, der im aktuellen Wiener Abstimmungsergebnis auch ein erfreuliches Kompliment an die Bediensteten der Stadt und ihrer Betriebe erkennt: "Mit Recht sind die Wienerinnen und Wiener stolz auf die hohe Qualität bei Infrastruktur, Versorgung und Sicherheit in ihrer Stadt. Die ArbeitnehmerInnen der Stadt Wien erbringen täglich hervorragende Leistungen, die jedem internationalen Vergleich nicht nur locker standhalten - in den meisten Fällen sind sie sogar klar überlegen. Und das soll auch so bleiben."

