Becker / Rübig: "Soziales Unternehmertum" als Zukunftsmodell

EU-Parlament will durch neuen Rahmen für Investitionsfonds Finanzierung von 'Sozialen Unternehmen' verstärken

Straßburg, 12. März 2013 (OTSD) Das EU-Parlament will, dass sich "Soziale Unternehmen" besser finanzieren können. Ein heute beschlossenes Gesetz regelt die Rahmenbedingungen für das Portfolio von Fonds für 'Soziale Unternehmen'. "Das 'Soziale Unternehmertum' ist ein Zukunftsmodell. Schon jetzt sind etwa 10 Prozent aller Unternehmen in der EU 'Soziale Unternehmen', die etwa elf Millionen Menschen in Europa beschäftigen. Dieser Sektor braucht einfache Spielregeln, um dessen Wachstum weiter anzukurbeln und Potentiale

in Innovation und Beschäftigung auszuschöpfen", so Heinz K. Becker, Sozialsprecher und Paul Rübig, Industriesprecher der ÖVP im EU-Parlament. ****

Dem heutigen Beschluss zufolge zeichnet sich ein "Soziales Unternehmen" durch seine messbaren sozialen Auswirkungen auf die Gesellschaft aus und dadurch, dass Gewinne primär reinvestiert werden. Ziel ist es, durch maßgeschneiderte legislative Rahmenbedingungen 'Soziale Unternehmen', potentielle Investoren und die spezialisierten Fonds zusammenzubringen. Laut Becker ist die größte Herausforderung eines 'Sozialen Unternehmens', nachhaltige Finanzierungsquellen zu sichern. "Durch die neuen Spielregeln wird etwa definiert was förderfähige Investitionsziele oder Anlageinstrumente sind. Das von uns beschlossene 'Europäische Gütesiegel für Soziales Unternehmertum' soll es Investoren zusätzlich erleichtern, entsprechende Fonds einfacher zu identifizieren und zu vergleichen", so Becker.

"Unternehmen, die den steigenden Bedarf an sozialen Produkten und Dienstleistungen in Europa decken, müssen von uns unterstützt werden", so Rübig. Dazu gehört neben einem vereinfachten Zugang zu Finanzierung und öffentlicher Auftragsvergabe auch die verstärkte Förderung zur Unternehmensgründung. "Wir sollten vor allem junge Menschen, Frauen und Migranten stärker zur Existenzgründung motivieren", so Rübig.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker, MEP, Tel.: +32-2-284-5288

heinzk.becker@ep.europa.eu

Dr. Paul Rübig, MEP, Tel.: +32-2-284-5749, paul.ruebig @ ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183297,

anna.meusburger@ep.europa.eu