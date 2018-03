Blecha: Millionäre müssen Beitrag zur Budgetsanierung leisten, nicht schon wieder die Pensionisten

Einstiegssteuersatz bei Steuerreform auf 20 Prozent senken!

Linz (OTS) - "Es geht darum, drohende Privatisierungen zu verhindern, die, wie viele Beispiele zeigen, nur Verschlechterungen bringen. Es geht heute darum, die Bildungsblockierer zu stoppen, und es geht darum, die Arbeitslosigkeit in Österreich wirksam zu bekämpfen, obwohl sie die niedrigste in Europa ist. Es geht darum, den Kampf gegen die Teuerung zu führen, vor allem gegen den 'Österreich-Aufschlag' in den Supermärkten. Es geht heute darum, den Sozialstaat abzusichern!" erklärte Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha beim Start von österreichweiten Informationskonferenzen der größten Seniorenorganisation in Linz.

Der Pensionistenverband fordert bei der kommenden Steuerreform "spürbare Entlastungen". Blecha: "Der Einstiegssteuersatz ist viel zu hoch, wir fordern maximal 20 Prozent!" Auch die sogenannte Negativsteuer muss für Pensionisten lukrierbar werden, denn diese sind derzeit "skandalöser Weise" davon ausgeschlossen.

Blecha kritisierte, "dass immer wieder die Pensionistinnen und Pensionisten dafür herhalten müssen, bei Sparplänen an erster Stelle genannt zu werden. Der Pensionistenverbands-Präsident forderte, dass endlich auch die ihren Beitrag zur Budgetsanierung leisten müssen, die es sich leisten können - die Millionäre! Daher muss eine Millionärssteuer kommen!", so Blecha abschließend.

