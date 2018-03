Ganztägiger Streik in den oö. Ordensspitälern

"Landeshauptmann hat es in der Hand, den Konflikt zu beenden"

Wien (OTS/ÖGB) - Von 7.00 Uhr bis etwa 15.00 oder 16.00 Uhr legen die Beschäftigten der oberösterreichischen Ordensspitäler morgen die Arbeit nieder. Sie kämpfen gegen einen Lohnabschluss unter der Inflationsrate. "Vier Jahre in Folge Reallohnverluste sind nicht verkraftbar", sagt Verhandlungsführerin Sonja Reitinger. Die PatientInnen werden unter den gegebenen Umständen bestmöglich versorgt, alle verschiebbaren Therapien und Operationen werden allerdings morgen nicht durchgeführt.

Reitinger: "Einigung wäre uns lieber als Streik"

"Es ist seltsam, dass uns der Herr Landeshauptmann über die Medien ausrichtet, wir mögen doch bitte auf einen Streik verzichten. Schließlich hat er es in der Hand, den Konflikt beizulegen", sagt Sonja Reitinger, Verhandlungsführerin der ArbeitnehmerInnen von der Gewerkschaft vida. "Er muss nur unseren Arbeitgebern erlauben, unserer bescheidenen Forderung nach einer Inflationsabgeltung zuzustimmen und Streik ist kein Thema mehr. Schließlich ist es kein Spaß, zu streiken. Eine Einigung wäre uns lieber. Es geht um unser Einkommen, unsere Lebensgrundlage."

Aktuelles Angebot bedeutet Verschlechterung für KollegInnen

Was aktuell geboten wurde, entspreche aber nicht einmal annähernd den Minimalforderungen der ArbeitnehmerInnen. Dem gebotenen Zeitguthaben stehen weniger Geld für Rufbereitschaft und Überstunden gegenüber, was in Summe eine Verschlechterung bedeutet. "Als Ausgleich für den Lohnverlust bei einem Prozent und maximal 20 Euro Lohnerhöhung kommt nur eine ehrliche 39-Stunden-Woche, ohne Wenn und Aber, doppelten Boden, Fußnoten, Kleingedrucktem oder Vorbedingungen in Betracht. Alles andere wären Verschlechterungen für die KollegInnen, denen sie kaum zustimmen werden", stellt Reitinger klar.

Ganztägiger Streik in allen Häusern

Am zweiten Streiktag für einen fairen Lohnabschluss wird in allen acht oberösterreichischen Ordensspitälern in allen Bereichen gestreikt. So werden etwa von den 15 Operationssälen bei den Barmherzigen Schwestern nur einige wenige für Notfälle bereit stehen, die anderen sind geschlossen. Im Krankenhaus Ried findet zusätzlich zur Arbeitsniederlegung um 12.30 eine Kundgebung vor dem Krankenhaus statt.

