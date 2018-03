Vikas Pota, CEO von Varkey GEMS Foundation, vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader gekürt

Dubai (ots/PRNewswire) - Am 12. März 2013 hat das Weltwirtschaftsforum Vikas Pota, CEO von Varkey GEMS Foundation, zum "Young Global Leader" gewählt. Diese Ehrung wird jedes Jahr an die bedeutendsten Führungspersönlichkeiten im Alter unter 40 Jahren verliehen, mit Nominierungen aus aller Welt.

Young Global Leaders (YGLs) repräsentieren die Zukunft der Unternehmensführung, kommen aus allen Regionen der Welt und sind Vertreter von Wirtschaft, Regierung, Zivilgesellschaft, Kunst und Kultur, akademischen Kreisen und Medien sowie soziale Unternehmer. Diese jungen Führungspersonen werden im Rahmen eines qualifizierten Nominierungsvorgangs vorgeschlagen und anhand von rigorosen Auswahlkriterien bewertet.

Klaus Schwab, Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, sagte dazu: "Das Forum der Young Global Leaders stellt unser einzigartiges Bestreben dar, die jüngere Generation in die globalen Geschäfte einzubeziehen, mit ihren Vertretern zusammenzuarbeiten und sie in die grosse Forumsgemeinde zu integrieren. Die Young Global Leaders haben hier die seltene Gelegenheit, die Welt zu verändern."

Vikas Pota, CEO von Varkey GEMS Foundation, sagte: "Ich freue mich sehr über die Nominierung und auch darüber, dass ich auserwählt wurde, dem 'Forum of Young Global Leaders' des Weltwirtschaftsforums beizutreten. Unsere Welt steht vor grossen Herausforderungen, und die Aufgabe, der ich mich verschrieben habe, betrifft die Unterstützung der Fähigkeit von Lehrern, aktiver im Klassenraum zu agieren. Ich weiss um die Grössenordnung dieser Aufgabe und hoffe, dieses Forum nutzen zu können, um mehr über die Welt zu lernen und Informationen darüber zu sammeln, wie wir unser Ziel erreichen können, die Bildungssituation für die Bedürftigsten der Welt zu verbessern."

Zu den ehemaligen YGKs zählen Larry Page, Mitgründer und CEO von Google, USA; Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Facebook; Abdulla Bin Ali Al Thani, Vizepräsident der Qatar Foundation; Salman Khan, Gründer und Geschäftsführer der Khan Academy; Marissa Mayer, CEO von Yahoo! Inc; Enrique Pena Nieto, Präsident von Mexiko und David Cameron, Premierminister von England.

Sunny Varkey, Founder Trustee von Varkey GEMS Foundation, sagte: "Ich bin sehr froh darüber, dass Vikas in das Forum of Young Global Leaders aufgenommen wird. Die Varkey GEMS Foundation, der er vorsteht, beschäftigt sich mit grundlegenden Arbeiten, die der Verbesserung der Lebenschancen von unterprivilegierten Kindern dienen, indem Lehrer und Direktoren darin ausgebildet werden, bessere Pädagogen zu werden. Nun hat er die Möglichkeit, sich mit anderen ehrgeizigen und dynamischen Führungspersonen zusammenzutun, denen es ebenso am Herzen liegt, etwas zu verändern."

Er fügte hinzu: "Vikas ist eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, und er hat diese Anerkennung wirklich verdient. Ich kenne ihn gut und weiss, dass diese Plattform ihn weiter motivieren wird, seine Mission die Welt zu verbessern, zu verfolgen."

Über die Varkey GEMS Foundation:

Die Varkey GEMS Foundation ist der wohltätige Zweig von GEMS Education, das über ein globales Netzwerk von preisgekrönten Schulen verfügt, die weltweit 130.000 Schülern eine qualitativ hochwertige Bildung bieten. Die Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, gegründet um die Bildungsstandards von unterprivilegierten Kindern in aller Welt zu verbessern. Durch ihr Fachwissen, ihre Netzwerke, Ressourcen und Partner liefert die Stiftung hochwertige Bildung dort ab, wo sie am meisten gebraucht wird. Man glaubt hier an die Macht der Bildung als Antriebsmotor für positive Veränderungen. Ziel der Stiftung ist es, dass für jeden Schüler einer GEMS-Schule jeweils 100 benachteiligte Kinder gefördert werden, sodass letztlich Millionen Kinder in aller Welt Unterstützung erhalten. Der Ehrenvorsitzende der Stiftung ist der ehemalige Präsident der USA, Bill Clinton.

