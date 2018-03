ÖH Innsbruck: "Land Tirol vergisst soziale Lage der Studierenden!"

Innsbruck (OTS) - Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Innsbruck meldet sich zum heute präsentierten Jugendticket zu Wort: "Wir freuen uns sehr für die Tiroler Jugendlichen, spätestens zu Studienbeginn werden viele von ihnen aber erkennen, dass die Landesregierung immer noch eine wesentliche, sich noch in Ausbildung befindliche Gruppe schlichtweg ausklammert. Es muss nämlich auch Ermäßigungen für Studierende geben. Das heute vorgestellte Ticket für alle Auszubildenden bis 19 Jahre ist aus unserer Sicht zu wenig und zeugt nicht von Kenntnis der sozialen Lage von Studierenden an den Tiroler Hochschulen. Die im Land federführende ÖVP und allen voran LR Steixner sind aufgefordert, ein preiswertes Angebot zu schaffen", zeigt sich Vorsitzender Florian Heiß (AktionsGemeinschaft) in einer ersten Reaktion nicht erfreut.

Weiters führt Heiß aus: "Während nun SeniorInnen und Jugendliche über ein Pauschalticket verfügen, müssen viele Tiroler Studierende über 1000 Euro jährlich hinblättern, um zum Studienstandort fahren zu können. Allein die Tatsache, dass über 60% der Studierenden einer Arbeit nachgehen müssen, um sich zu finanzieren und über 30% weniger als 700 Euro pro Monat zur Verfügung haben und damit unter den Armutsgrenze leben, spricht Bände. Warum unsere Gruppe keine Berücksichtigung erfährt, ist mir daher absolut unverständlich - die Studierendensozialerhebung gibt der Politik einen eindeutigen Handlungsauftrag."

Mit dem Start einer Initiative für preisgünstigere Angebote im öffentlichen Verkehr in der Stadt Innsbruck und im Land Tirol wird die ÖH die Interessen der Studierenden vertreten und Druck ausüben, dass rasch eine Gleichbehandlung zwischen allen in Tirol lebenden Altersgruppen hergestellt ist. Dafür setzen sich alle Innsbrucker Hochschulen gemeinsam ein. "In weiteren Gesprächen und mit weiteren Aktionen werden wir vehement auf die prekäre Lage der Studierenden hinweisen und Gerechtigkeit einfordern", so Heiß abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Heiß

Vorsitzender der ÖH Innsbruck

Tel.: 0660/ 888 44 01

florian.heiss @ oeh.cc