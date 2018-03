"matinee" am 17. März: 85. Geburtstag Gustav Peichl, Doku über Farinellis Erbe und Countertenor Max Emanuel Cencic im Studio

Außerdem: "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Clarissa Stadler bittet am Sonntag, dem 17. März 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2 zur "matinee": Anlässlich des 85. Geburtstags von Österreichs Stararchitekt Gustav Peichl, den dieser am 18. März feiert, startet die Sendung mit dem Porträt "Gustav Peichl: Der Doppeltäter - Am Anfang war der Strich" von Rudi Dolezal, das dem Phänomen Peichls auf den Grund geht. Dass das Zeitalter des Barock gerade in heimischen Landen seit längerem wieder Hochsaison hat, zeigen nicht nur üppige Motto-Feste und große Ausstellungen wie zuletzt im Belvedere-Museum, sondern auch, dass selbst in der Wiener Staatsoper wieder Barock-Opern angeboten werden. Die Dokumentation "Himmlische Stimmen - Das Erbe Farinellis" (9.35 Uhr) stellt einige hochtalentierte Countertenöre vor, die sich in den vergangenen Jahren in der internationalen Barockmusikszene etabliert haben, darunter u. a. Philippe Jaroussky und Max Emanuel Cencic. Letzterer ist auch zu Gast im Studio (10.30 Uhr). Die wöchentlichen "Kulturtipps" (10.35 Uhr) beschließen die "matinee".

"Gustav Peichl: Der Doppeltäter - Am Anfang war der Strich" (9.05 Uhr)

Nicht nur durch seinen Hauptberuf, auch in seiner Tätigkeit als Karikaturist hat Gustav Peichl überregionale Berühmtheit erlangt. Über seine "Ironimus"-Zeichnungen lachte und lacht noch immer eine große Fangemeinde. Der ORF widmet Peichl ein Porträt, gestaltet von Rudi Dolezal, das sich dem schon so oft Porträtierten auf ungewöhnliche Weise nähert. Es beginnt dort, wo auch Gustav Peichl selbst einst angefangen hat, denn: "Am Anfang war der Strich ...".

"Himmlische Stimmen - Das Erbe Farinellis" (9.35 Uhr)

Im Barockzeitalter waren berühmte Kastraten wie Farinelli, Senesino, Caffarelli und Carestini ausgesprochene Superstars und ihre Mitwirkung bei der jungen Kunstgattung Oper war höchst Erfolg versprechend. Emanuel Cencic und Philippe Jaroussky, zwei Stars unter den Countertenören von heute, erzählen u. a. wie Papst Sixtus V. mit seinem Frauenverbot auf der Opernbühne den Anstoß zu dieser Entwicklung gab. Andreas Scholl wiederum beweist mit seinem "Cold Song", wie weit Sänger heute mit ihrer Technik gehen können. Ausschnitte aus Opern wie Leonardo Vincis "Artaserse" und vielfältiges Bildmaterial aus zahlreichen europäischen Archiven lassen den Zuschauer tiefer in die Welt der Kastraten eindringen.

Studiogast Max Emanuel Cencic (10.30 Uhr)

Max Emanuel Cencic gehört zu den besten Countertenören unserer Zeit und begeistert sowohl das Publikum als auch die Fachwelt. Er singt weltweit an bedeutenden Opernhäusern, ist gern gesehener Gast auf internationalen Konzertpodien und arbeitet mit renommierten Dirigenten wie William Christie und Riccardo Muti zusammen. Viele seiner CDs sind preisgekrönt. Die "Duetti"-CD gemeinsam mit Philippe Jaroussky wurde ebenso wie die Einspielung der Gluck-Oper "Ezio" mit dem Preis "ECHO Klassik 2012" ausgezeichnet. Zuletzt ist eine neue CD unter dem Titel "Venezia" erschienen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at