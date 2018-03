Hohe Durchfallquoten bei Lehrabschlussprüfungen erfordern Verbesserungen im Schulsystem

SPÖ-Klubvorsitzende Jahn: "3-Punkte-Programm für mehr Chancengerechtigkeit."

Linz (OTS) - "Die hohen Durchfallquoten sind ein Alarmzeichen. Alle Beteiligten sind dringend gefordert, die Ursachen zu hinterfragen und nach Lösungsansätzen zu suchen", stellt SPÖ-Klubvorsitzende und Bildungssprecherin Mag.a Gertraud Jahn klar. Für die bestehenden Schwächen im Pflichtschulwesen und in der frühkindlichen Förderung hat die SPÖ bereits ein 3-Punkte-Programm geschnürt: Erstens soll ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr kommen, zweitens soll ein flächendeckendes Angebot an kindgerechten Ganztagsschulen mit Abwechslung über den Tag kommen und drittens sollen Schulen mit schwierigeren Rahmenbedingungen mehr Ressourcen erhalten. Denn was in der Schule an Grundlagen nicht erlernt wird, kann später nur mehr sehr schwer aufgeholt werden.

Das duale Ausbildungsmodell mit Lehre und Berufsschule ist ein Kernelement des heimischen Bildungs- und Ausbildungswesens. "Die Lehrlinge von heute sind die FacharbeiterInnen von morgen. Und wir haben heute die Verantwortung dafür zu sorgen, dass jeder Lehrling eine gerechte Chance erhält, seine Lehre erfolgreich abzuschließen", betont Jahn. Die Begründung der Wirtschaftskammer für den Höchststand an Durchfallquoten, dass es schwerer sei an gute Bewerber zu kommen, lässt Jahn nicht gelten. "Das Schulsystem ist gemeinsam mit den auszubildenden Betrieben dafür verantwortlich, dass die Lehrlinge nach ihrer Lehrzeit eine gerechte Chance haben, ihre Lehrabschlussprüfung erfolgreich zu absolvieren", so die SPÖ-Bildungssprecherin.

Die SPÖ verweist auf konkrete Initiativen für mehr Chancengerechtigkeit im Schulwesen, die insbesondere auch die Chancen zukünftiger Lehrlinge verbessern würden. So soll Oberösterreich eine Modellregion für mehr Chancengerechtigkeit im Schulwesen errichten, damit Schulen mit schwierigeren Ausgangspositionen zusätzliche Lehrkräfte und Ressourcen er-halten. Außerdem soll ein flächendeckendes Angebot an kindgerechten Ganztagsschulen, wo sich Unterricht, Freizeit, Bewegung und Sport über den Tag abwechseln, geschaffen werden. "Landesrätin Hummer ist daher dringend gefordert, diese konkrete Fortschritte für Oberösterreichs Schulkinder umzusetzen - sowohl im Interesse der betroffenen Kinder wie auch für das Wirtschaftsland Oberösterreich", fordert die SPÖ-Klubvorsitzende. Zusätzlich gilt es die frühkindliche Bildung mit einem verpflichtenden zweiten Kindergartenjahr zu verstärken.

