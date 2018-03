SP-Schicker: Beteiligung an Volksbefragung ist klare Absage an die undemokratischen Boykottaufrufe von FPÖ und ÖVP

Klare Ergebnisses sind klarer Auftrag an Politik - Wählerinne und Wähler erteilen ÖVP und FPÖ Lektion in Demokratie

Wien (OTS/SPW-K) - "Die hohe Beteiligung der Wienerinnen und Wiener an der Volksbefragung ist eine klare Absage an die beschämenden und demokratiepolitisch bedenklichen Boykottaufrufe der FPÖ und ÖVP", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Dienstag nach der Präsentation des Zwischenergebnisses.

"Die überraschend klaren Ergebnisse sind auch ein klarer Auftrag an die Politik, vor Privatisierung zu schützen und alternative Energien auszubauen. Einer zentral angeordneten Ausweitung des Parkpickerls auf weitere Bezirke erteilten die Wienerinnen und Wiener ebenso eine klare Absage wie einer Austragung der Olympischen Spiele. Selbstverständlich wird Wien trotzdem weiterhin kräftig in den Sport investieren", so Schicker. "Es hat sich gezeigt, wie wichtig und richtig es ist, die Wiener Bevölkerung zu wesentlichen Zukunftsfragen zu befragen, denn die Wienerinnen und Wiener machen von den Möglichkeiten der direkten Demokratie regen Gebrauch. Gleichzeitig haben sie damit FPÖ und ÖVP eine Lektion in Sachen Demokratie erteilt. Ich fordere diese Parteien auf, ihre Lektion zu lernen!"

