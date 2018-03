Der neue Mittwoch: Start für "Die härtesten Jobs Österreichs" und "Lebe deinen Traum" am 13. März in ORF eins

Außerdem: Neue Staffel von "Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang"

Wien (OTS) - Knochenarbeit, Träume und spannende Reportagen stehen im Mittelpunkt des neuen Mittwochs von ORF eins. Mit gleich zwei neuen Formaten startet ORF eins am Mittwoch, dem 13. März 2013: Im Anschluss an "Soko Donau" (20.15 Uhr) geht es um 21.05 Uhr los mit "Die härtesten Jobs Österreichs". In der sechsteiligen Real-Life-Doku tauschen Prominente ihren Society-Alltag gegen kräfteraubende Arbeit. In der ersten Folge versucht Moderatorin Cathy Zimmermann ihre vorgegebene Arbeit in luftigen Höhen zu verrichten, und Comedian Alex Scheurer zeigt, wie er die Wiener Unterwelt vom Schmutz befreit. Danach, um 22.00 Uhr, zeigt die neue sechsteilige Reportage-Reihe "Lebe Deinen Traum" Menschen, die ihr Glück in den exklusivsten Metropolen der Welt suchen. Vom Topmodel in New York, über einen Top-Unternehmer in Dubai bis hin zum Musikproduzenten in Los Angeles, versuchen junge Menschen mit teilweise noch nie dagewesenen Geschäftsideen lukrative Jobs zu ergattern, um das schnelle Geld zu machen oder um sich beispielsweise ihren Traum vom eigenen Hotel auf Bali zu verwirklichen. Um 22.45 Uhr startet die zweite Staffel von "Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang": Die junge Journalistin taucht diesmal in den Alltag des "Husky-Manns" Martin Eigentler ein und will wissen, wie es sich anfühlt, für eines der größten Husky-Rudel Europas zu sorgen und bei Minusgraden draußen zu schlafen.

Die Sendungen im Überblick:

"Soko Donau: Preis der Schönheit" (20.15 Uhr)

Jessica Dorn, ein aufstrebendes Model, stürzt während eines Fotoshootings in die Donau. Was zunächst wie Herzversagen aussieht, stellt sich, nach der Obduktion durch Dr. Trautmannsdorff, als Folge einer Cyanidvergiftung heraus. Der Fotograf Guido macht ein anderes Model, Maya Sander, für den Tod verantwortlich, denn zwischen Maya, die von der jüngeren Jessica ersetzt werden sollte, und dem Opfer soll es hässliche Auseinandersetzungen gegeben haben. Der Verdacht gegen das Model erhärtet sich, als ihre Fingerabdrücke auf dem Teller gefunden werden, von dem Jessica vor dem Shooting gegessen hatte. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Robert Giggenbach (Guido Weinberger), Renée Soutendijk (Wanda Wolf), Jens Schäfer (Nico Herbst), Mercedes Echerer (Barbara Dachsteiner), Manon Kahle (Maya Sander), Patricia Kaiser (Jessica Dorn) u.a. Buch:

Kerstin-Luise Neumann, Regie: Robert Sigl.

"Die härtesten Jobs Österreichs: Cathy Zimmermann und Alex Scheurer" (21.05 Uhr)

Cathy Zimmermann tauscht drei Tage lang die High Heels gegen Bergschuhe. Sie will sich in einem der härtesten Jobs Österreichs bewähren - als Höhenarbeiterin. Gefährliche Höhen kennt die Moderatorin bisher nur von Hebefiguren bei "Dancing Stars".

Der Radiomoderator und Comedian Alex Scheurer hat den richtigen Riecher wenn's um Humor geht, aber wie schnell hat er die Nase voll vom Kanalräumen? Abwarten, wie lange sein Interesse anhält, wenn er in die Wiener Unterwelt abgestiegen ist und diese von allerlei Schmutz befreit.

"Lebe deinen Traum - New York City" (22.00 Uhr)

Edi Frauneder ist jung, ambitioniert und ein hervorragender Koch. Sein Plan: Mit viel Liebe, Qualität und Design die Wiener Küche und Heurigenkultur salonfähig machen. Er kam vor elf Jahren als Koch der österreichischen Botschaft nach New York City. Vor ein paar Jahren gründete er gemeinsam mit einem Geschäftspartner zwei Lokale, typisch "österreichisch-new-yorkerisch", wie er es nennt. Für Edi lief alles wie am Schnürchen - bis Hurrikan "Sandy" eines seiner Lokale verwüstete. Knietief stand er damals im Schlamm und brauchte Monate, um die Schäden zu beseitigen.

Das Wiener Model Nadine Wolfbeißer hat sich nicht den leichtesten Weg ausgesucht, als sie für ihre Karriere nach New York ging. In der Stadt mit der höchsten Dichte an professionellen Models arbeitet sie Tag für Tag an ihrem großen Durchbruch. Agenturtermine, Castings, Meetings und noch mehr Castings stehen auf ihrem Programm. Um dem geltenden Schönheitsideal gerecht zu werden, trainiert Nadine zudem mehrere Stunden täglich. Sie ist nicht schlecht im Geschäft. Eine eigene Wohnung in New York kann sie sich trotzdem nicht leisten - zu hoch sind die Preise für eine vernünftige Unterkunft. Vielleicht ändert sich das, wenn sie sich beim Casting für "Victoria's Secret" gegen Hunderte andere Mädels durchsetzen kann.

Lukas Spiss, 30 Jahre alt, ist passionierter Hobby-Basketballer und erfolgreicher Investmentbanker. Er kam von Wien über die Schweiz und Schottland nach New York City. Er kennt die Höhen und Tiefen seiner Branche nur zu gut und weiß, dass sich in Minuten eine Karriere, vielleicht sogar ein ganzes Leben ändern kann. Umso gespannter fiebert er auf einen Geschäftsabschluss hin, den er monatelang in intensiver Arbeit vorbereitet hat. Um sich abzulenken, spielt er Basketball. Aber die Anspannung ist dem hartgesottenen Banker trotzdem anzumerken.

"Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang: Der Husky-Mann" (22.45 Uhr)

Der Tiroler Martin Eigentler ist das, was man einen klassischen Abenteurer nennt. Für seinen Traum von Freiheit und Tierliebe hat er alles aufgegeben, was ihm einmal wichtig war: Job, Eigentumswohnung, Ehe. Mit rund 30 Huskys lebt er auf einem umgebauten Tennisplatz, schläft bis zu 200 Tage im Jahr unter freiem Himmel und verdient sein Geld mit Hundeschlittenfahrten. In "Mein Leben" taucht Mari Lang in den Alltag des 35-jährigen Tirolers ein. Sie will wissen, wie es sich anfühlt, für eines der größten Husky-Rudel Europas zu sorgen und bei Minusgraden draußen zu schlafen. In Gesprächen mit Martin Eigentler, seiner Freundin und seinen zwei Töchtern erfährt sie, was den Tiroler daran reizt, ein Leben fernab von materiellem Luxus zu führen, warum er gerne freiwillig auf Urlaub verzichtet und was Glück für ihn bedeutet.

"Soko Donau", "Die härtesten Jobs Österreichs", "Lebe deinen Traum" und "Mein Leben - Die Reportage mit Mari Lang" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und zum Teil als Live-Stream zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at