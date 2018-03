Foglar/Leitl/Wlodkowski: Dank an Herbert Tumpel für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Viele erfolgreiche Sozialpartner-Lösungen - Hoffnung und Zuversicht auf gutes Einvernehmen auch mit neuem AK-Präsidenten Kaske

Wien (OTS/PWK141) - Anlässlich des heutigen Wechsels an der Spitze der Bundesarbeiterkammer sprechen die Sozialpartner-Präsidenten Erich Foglar (ÖGB), Christoph Leitl (Wirtschaftskammer Österreich) und Gerhard Wlodkowski (Landwirtschaftskammern Österreich) dem scheidenden AK-Präsident Herbert Tumpel ihren Dank für die jahrelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Dienste der österreichischen Wirtschaft und ihrer Beschäftigten aus.

"Für den ÖGB war Herbert Tumpel auch in der Sozialpartnerschaft ein wichtiger Verbündeter, wenn es um die Interessen der ArbeitnehmerInnen in Österreichs Wirtschaft ging", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Wir haben mit Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer innerhalb der Sozialpartnerschaft viel zustande gebracht. Wir haben viele wichtige Themen in die politische Diskussion eingebracht und konkrete Vorschläge gemacht, vieles wurde von der jeweiligen Bundesregierung auch aufgegriffen und umgesetzt. Das zeigt, dass unsere Expertise in diesem Land ernst genommen wird." Foglar nannte als Beispiele die Kurzarbeitsvereinbarung am Höhepunkt der Krise, die gemeinsamen Vorschläge für Bildung, Pensionen, Europa oder Jugendbeschäftigung. Foglar und Tumpel hätten in der Sozialpartnerschaft naturgemäß nicht immer die Standpunkte der anderen Partner geteilt. "Das Wesen einer Partnerschaft ist aber, dass man zu Kompromissen kommt, und das haben wir in den allermeisten Fällen geschafft."

"Mit Herbert Tumpel stand ein Mann an der Spitze der AK, der in seinen Reihen breiten Rückhalt genoss. Das hat ihn zu einem engagierten, starken und verlässlichen Partner in der Sozialpartnerschaft gemacht, auf dessen Handschlagqualität immer zu zählen war", betont Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und stellt weiter fest: "Über das Ziel und die Notwendigkeit von mehr Wachstum und Beschäftigung in Österreich wie in Europa war sich die Wirtschaftskammer mit Herbert Tumpel die vergangenen Jahre hindurch stets einig. Über den Weg dorthin konnte man mit ihm im besten Sinne des Wortes streiten. Am Ende sei es in der Regel gelungen, "das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und konstruktive und zukunftsorientierte Lösungen für den Wirtschaftsstandort und seine Beschäftigten zu erarbeiten - von der Bewältigung der Wirtschaftskrise, die bei uns besser gelungen ist als anderswo, über Reformen in der Alterssicherung, die Positionierung Österreichs in der (erweiterten) EU bis hin zur Bildung, dem Zukunftsthema schlechthin".

"Landwirtschaft und Arbeitnehmer brauchen einander heute mehr denn je, denn ein bäuerlicher Arbeitsplatz sichert 1,5 Arbeitsplätze und Österreichs Konsumenten wollen in erster Linie hochwertige Lebensmittel aus Österreich. Für die heimische Landwirtschaft war der scheidende AK-Präsident Herbert Tumpel daher ein überaus wichtiger Partner: Hart in den Verhandlungen, aber ehrlich und fair im persönlichen Umgang", so Gerhard Wlodkowski, Präsident der LK Österreich, der darauf verweist, dass Tumpel viele Jahre hindurch auch Mitglied in den Agrarischen Marktordnungsfonds gewesen sei. "Herbert Tumpel hat das große Gemeinsame der Österreichischen Sozialpartnerschaft auch bei noch so großen inhaltlichen Differenzen am Ende der Gespräche nie aus den Augen verloren, sei es bei der Umsetzung der Rot-weiß-rot-Card oder jüngst bei der Erarbeitung der gemeinsamen Sozialpartner-Vorschläge für eine zukunftsorientierte Bildungsreform. Dafür wollen wir ihm im Namen der bäuerlichen Interessenvertretung danken."

Die Sozialpartner-Präsidenten gratulieren darüber hinaus dem neuen AK-Präsidenten Rudolf Kaske zur Wahl und bringen ihre Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck, dass die bisherige vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm eine Fortsetzung findet. In seinen bisherigen Funktionen habe sich Kaske als handschlagfester und innovativer Interessenvertreter erwiesen, der lösungsorientiert Probleme angegangen ist. Diesen Weg, so die Sozialpartner-Präsidenten, werde Kaske auch in seinem neuen Tätigkeitsbereich fortsetzen. (SR)

