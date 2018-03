Bundeskanzler Faymann zu 75 Jahre "Anschluss": Hoffnungslosigkeit ist der Nährboden für Rassismus und Antisemitismus

"'Niemals vergessen' heißt auch, richtige Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen"

Wien (OTS/SK) - Heute, am 12. März, jährt sich der "Anschluss" Österreichs an Nazi-Deutschland zum 75. Mal. Bundeskanzler Werner Faymann hat aus diesem Anlass im Pressefoyer nach dem Ministerrat betont, "dass man auch heute noch gar nicht genug davor warnen kann, wenn Rassismus und Rechtsextremismus als Lösung von Problemen dargestellt werden". Der Kanzler hob dabei hervor, dass "Niemals vergessen", als wichtige Losung des Gedenkens, nicht nur historisch, sondern auch für die Zukunft eine wichtige Bedeutung habe. "Wir müssen die richtigen Schlüsse in der Gegenwart ziehen", sagte Faymann, der in diesem Zusammenhang auf das "europäische Friedensprojekt" verwies, "das dafür sorgen kann, dass Menschen nicht in die Hoffnungslosigkeit, in die Arbeitslosigkeit oder die Armut getrieben werden". Hoffnungslosigkeit nämlich sei "der Nährboden für Rassismus und Antisemitismus - für jene, die mit einfachen Lösungen versuchen, sich ebendieser Hoffnungslosigkeit zu bedienen". ****

Dem neuen Verteidigungsminister Gerald Klug, der heute an seinem ersten Ministerrat teilnahm, wünschte der Bundeskanzler alles Gute für die kommenden Herausforderungen. "Die Heeresreform duldet keinen Aufschub. Erste Schritte zur Attraktivierung des Heeres sollen noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. Ich bin überzeugt, dass Minister Klug dazu in der Lage ist, gemeinsam mit dem Koalitionspartner, pragmatisch und sachlich erste Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Wir alle werden die Zeit bis zur Wahl nutzen", betonte Faymann. (Schluss) mo/bj

