Petersdom: Sodano ruft zu Einigkeit unter neuem Papst auf

Messe "pro eligendo Romano Pontefice" mit 150 Kardinälen eröffnet Konklave

Vatikanstadt, 12.03.13 (KAP) Wenige Stunden vor Beginn des Konklaves haben mehr als 150 Kardinäle am Dienstagmorgen im Petersdom die Messe "pro eligendo Romano Pontefice" gefeiert. Unter Leitung von Kardinaldekan Angelo Sondano beteten sie für eine gute Papstwahl und für die Einheit der Kirche.

Sodano hob in seiner Predigt die Bedeutung des Papstamtes für die Einheit der römisch-katholischen Kirche hervor und betonte das Prinzip der Barmherzigkeit. Der Papst sei das "sichtbare Fundament der kirchlichen Einheit", sagte Sodano. Zugleich rief er zu einer geschlossenen Unterstützung für einen neuen Pontifex auf. "Wir alle sind daher aufgefordert, mit dem Nachfolger Petri, dem sichtbaren Fundament jeder Einheit der Kirche zusammenzuwirken", so der Kardinaldekan.

An der Messe nahmen neben den 115 Papstwählern auch die über 80-jährigen Kardinäle teil. Sie hatten in den vergangenen neun Tagen an den Generalkongregationen zur Vorbereitung des Konklaves mitgewirkt, dürfen jetzt jedoch nicht an der Papstwahl teilnehmen.

Der Kardinaldekan würdigte zudem die Amtszeit des zurückgetretenen Papstes Benedikt XVI. als "leuchtendes Pontifikat" und dankte ihm unter dem langen Applaus der Anwesenden. Ein Papst müsse sein Leben für die Gläubigen hingeben wie ein guter Hirte dies für seine Schafe tue, sagte Sodano weiter.

Am Dienstagmorgen bezogen die 115 Papstwähler die ihnen zugelosten Zimmer im vatikanischen Gästehaus Santa Marta. Um 16.30 Uhr ziehen die Kardinäle feierlich in die Sixtinische Kapelle ein. Mit dem Ruf "Extra omnes" ("Alle hinaus") werden die Türen der Sixtina geschlossen. Nach einer Vereidigung jedes einzelnen Kardinals und einer Meditation, die der maltesische Kardinal Prosper Grech hält, kann der erste Wahlgang erfolgen.

Für die Wahl eines neuen Papstes ist die Zweidrittelmehrheit erforderlich, also 77 Stimmen. Mit einem Rauchzeichen, das einen erfolglose oder erfolgreichen Abschluss eines Wahlgangs signalisiert, ist nach Worten von Vatikansprecher Federico Lombardi erst gegen 20.00 Uhr zu rechnen. Es sei aber nicht anzunehmen, dass die Entscheidung schon im ersten Wahlgang falle.

