AK Hauptversammlung 2 - Kaske: "Österreich gerechter machen!"

Neuer Präsident der Bundesarbeitskammer will für mehr Verteilungsgerechtigkeit und faire Arbeitswelt kämpfen

Wien (OTS) - "Ich stehe für Gerechtigkeit und für Respekt vor den Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", betonte der neue Präsident der Bundesarbeitskammer, Rudolf Kaske, unmittelbar nach seiner Wahl. Deshalb werde er, gemeinsam mit den AK Präsidenten aller Bundesländer, weiter für mehr Verteilungsgerechtigkeit kämpfen. Zudem sprach sich Kaske gegen Sozialabbau aus und plädierte für eine faire Arbeitswelt: "Wir leben nicht, um zu arbeiten. Wir arbeiten, um zu leben."

"Wir brauchen das Geld aus einer Vermögensteuer für Investitionen in die Zukunft unseres Landes", sagte Kaske. Konkret soll in Bildung, Forschung und Entwicklung investiert werden, die soziale Infrastruktur ausgebaut werden sowie leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Der neue Bundesarbeitskammer-Präsident forderte, dass sich die Banken wieder auf ihre Kernfunktionen beschränken sollen. Außerdem müssen die Finanzmärkte "endlich reguliert" werden. "Spekulationen auf Rohstoffe oder auf die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten gehören verboten", sagte Kaske.

Ebenso wichtig sind für den neuen AK Präsidenten aber auch der "Einsatz gegen überhöhte Preise und Kartelle". Kaske: "Hier werden wir auch in Zukunft nicht locker lassen. Für Preispackeleien und Abzocke habe ich kein Verständnis."

Zudem spricht sich Kaske für soziale Sicherheit aus. Er möchte sich in seiner Amtsperiode für eine gesündere Arbeitswelt einsetzen, in der es möglich ist, dass die Beschäftigten länger und gesünder in der Arbeitswelt sein können. Seine Forderung an die Wirtschaft: die Realisierung besserer Chancen für die Aus- und Weiterbildung sowie altersgerechte Arbeitsplätze.

Abschließend dankte Kaske seinem Vorgänger Tumpel, der 16 Jahre an der Spitze der AK stand: "Er hat ein sehr gut bestelltes Haus hinterlassen."

