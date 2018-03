BZÖ-Petzner fordert weiter Aufklärung der Hypo-Notverstaatlichung

Neue parlamentarische Initiativen und juristische Schritte angekündigt

Wien/Klagenfurt (OTS) - Nachdem die EU-Kommission mit Österreich in Sachen Hypo-Notverstaatlichung erneut hart ins Gericht geht, pocht der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner auf volle Aufklärung der Hypo-Notverstaatlichung und kündigt in diesem Zusammenhang neue parlamentarische Initiativen an. "Wir werden hier nicht locker lassen, bis alles auf den Tisch gekommen ist", so Petzner, der auch darauf verweist, dass mittlerweile auch Grüne und FPÖ die BZÖ-Initiative in Sachen Hypo unterstützen würden. Neben einer Serie von parlamentarischen Anfragen kann sich Petzner etwa einen neuen Antrag auf Einsetzung eines U-Ausschusses vorstellen. Parallel will Petzner die Aufklärung auf strafrechtlicher Ebene durch weitere Sachverhaltsdarstellungen und der Übermittlung weiterer Unterlagen an die Justiz vorantreiben.

"Was ich immer gesagt habe, wird nun nämlich seitens der EU-Kommission bestätigt: Dass es sich bei der Notverstaatlichung um eine Beihilfe Österreichs an eine deutsche Bank gehandelt hat, Belastungen für die BayernLB verhindert wurden und der österreichische Steuerzahler die Verluste der BayernLB abgedeckt hat. Aufzuklären ist, warum Ex-ÖVP Chef und Finanzminister Josef Pröll diesen milliardenteuren Hilfsdienst gegenüber den deutschen CSU-Bankern der BayernLB geleistet hat und welche politischen Motive dahinter stecken."

In diesem Zusammenhang verweist Petzner auch auf bereits laufende Ermittlungen gegen gleich 13 Personen bezüglich Hypo-Notverstaatlichung, die auf eine umfangreichen Sachverhaltsdarstellung des stellv. Klubobmannes basieren. "Unter den Beschuldigten befinden sich auch prominente CSU-Banker. Es ist also nur eine Frage der Zeit und Beharrlichkeit, bis alles aufliegt. Und dann können sich Pröll und die ÖVP warm anziehen", so Petzner.

