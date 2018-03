ORF III über die NS-Vergangenheit der Wiener Philharmoniker und die Entdeckung des "göttlichen" Higgs-Teilchens

Am 13. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Seit Jahren sehen sich die Wiener Philharmoniker mit der Erwartungshaltung konfrontiert, sich zur eigenen Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus zu äußern und zu positionieren. Nun hat sich eine unabhängige Historikerkommission rund um Oliver Rathkolb bemüht, die Geschichte des weltberühmten Orchesters von 1938 bis 1945 und darüber hinaus zu analysieren und präsentiert die Ergebnisse in einem Film von Robert Neumüller. 15 Orchestermitglieder wurden bis September 1938 aus rassischen Gründen gezwungen, die Wiener Philharmoniker zu verlassen, sieben weitere im Laufe der folgenden Jahre ermordet. Die genauen Umstände verrät u. a. der einzige Zeitzeuge und ehemalige Orchesterchef Walter Barylli. ORF III Kultur und Information zeigt Robert Neumüllers brandneuen Film "Schatten der Vergangenheit - Die Wiener Philharmoniker" im Rahmen des Programmschwerpunktes "75 Jahre Anschluss" am Mittwoch, dem 13. März 2013, um 20.15 Uhr. Der Film blickt in die Kellerabteile der Staatsoper, lässt heutige Mitglieder des Orchesters, Nachfahren von fristlos entlassenen und vertriebenen jüdischen Philharmonikern sowie die Historiker Oliver Rathkolb, Bernadette Mayrhofer und Fritz Trümpi zu Wort kommen und präsentiert noch nie gezeigtes und in neuem Zusammenhang zu betrachtendes Archivmaterial. Und die Dokumentation löst ein Rätsel, das jahrzehntelang die Musikwelt beschäftigt hat -wer hat in den 1960er Jahren den Philharmoniker-Ehrenring an den Nationalsozialisten Baldur von Schirach überbracht?

In der "kreuz und quer"-Dokumentation "Christoph Schönborn - ein Papabile aus Österreich" untersucht ORF III Kultur und Information um 20.50 Uhr die Papstfähigkeit des Ratzinger-Schülers, der als Wiener Erzbischof bereits wichtige pastorale Erfahrungen in Österreich sammelte. "Petrus und die Päpste" zeigt um 21.20 Uhr die Geschichte des gesamten Papsttums sowie die wichtigsten Szenen aus dem Leben des Apostels Petrus von seiner Berufung durch Jesus bis zur Kreuzigung bei Rom.

Um 22.20 Uhr begrüßt Barbara Stöckl im "science.talk" die Physikerin Claudia-Elisabeth Wulz, die seit mehr als 30 Jahren am Schweizer CERN forscht, wo mit Hilfe großer Teilchenbeschleuniger der Aufbau von Materie erforscht wird: "Wir wollen dazu beitragen, herauszufinden, wie das Universum funktioniert. Das Allerkleinste und das Allergrößte, der Kosmos und die kleinsten Teilchen, das hängt alles zusammen und muss in eine Weltformel passen", so die gebürtige Klagenfurterin. Seit Jahren wird am CERN nach dem sogenannten Higgs-Teilchen gesucht, ein lange nur vermutetes und unbekanntes Teilchen, das das bisherige Standardmodell der Physik neu definieren könnte. Aufgrund der jahrelangen Suche wird es von den Medien auch gerne als "Gottesteilchen" bezeichnet.

Mit "Highlander - Es kann nur einen geben" präsentiert ORF III Kultur und Information um 22.55 Uhr im Rahmen seiner internationalen Filmleiste "kult.film" Russel Mulcahys Fantasy-Spielfilm aus dem Jahr 1985. Im Mittelpunkt steht die Mission der Unsterblichen, gegeneinander anzutreten, bis es am Ende nur noch einen gibt, der die Fähigkeit und unvorstellbare Macht der anderen besitzt. Christopher Lambert kämpft in der Rolle des unsterblichen Schotten Connor McLeod an der Seite von Clancy Brown, Roxanne Hart und Sean Connery.

