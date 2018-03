Pilz: Gesamtschaden durch Darabos-Geschenke an Eurofighter 40 Mio. Euro

Grüne fordern Klärung der Freundschaftsdienste beim Verzicht auf Vertragsstrafen

Wien (OTS) - "Norbert Darabos hat der Eurofighter GmbH rund 40 Millionen Euro geschenkt. Das ergibt sich aus dem neuen Rechnungshofbericht, der den Ex-Minister schwer belastet", erklärt der Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz.

Zwischen September 2008 und Februar 2009 hat Darabos vier Geschenke an Eurofighter gemacht, wie der Rechnungshof aufzeigte:

Geschenk 1: Im September 2008 ist klar, dass die Eurofighter GmbH die Liefertermine für fünf gebrauchte Flugzeuge nicht einhalten kann. Damit werden Vertragsstrafen in Millionenhöhe fällig, die Darabos nicht geltend macht. Er verzichtet damit laut Rechnungshof auf rund 11 Millionen Euro, ohne dafür einen Grund angeben zu können. Warum?

Geschenk 2: Der Rechnungshof berichtet: "Gegen Ende des Jahres 2008 sah das Verteidigungsministerium (BMLVS) die Lieferung der für das Jahr 2008 zugesagten vier gebrauchten Flugzeuge gefährdet. Um eine nach den 'Maastricht-Kriterien' wirksame Lieferung der Flugzeuge noch im Jahr 2008 zu erreichen, vereinbarte das BMLVS mit der Eurofighter GmbH, im Dezember 2008 mit vier gebrauchten Flugzeugen so genannte 'Maastricht-Flüge' von Manching in Deutschland nach Salzburg und retour in Form von 'Touch and Go'-Landungen durchzuführen. 'Touch and Go' bezeichnet das Landen eines Flugzeugs mit Aufsetzen des Fahrwerks und anschließendem Start und Weiterflug ohne Stillstand. Mit dieser Vereinbarung wurden die Liefertermine für sämtliche gebrauchten Flugzeuge nochmals um jeweils zwei bis drei Monate verlängert. Die Vereinbarung erfolgte ohne Einbindung des BMF, obwohl die Größenordnung für die Minderung der Ansprüche auf Vertragsstrafe durch die Lieferterminverschiebungen bis zu rd. 22,17 Mio. EUR betrug. Das BMLVS forderte von der Eurofighter GmbH auch keine konkreten Nachweise für die Ursachen der Lieferzeitverlängerungen ein."

"Darabos hat also zur Vortäuschung einer fristgemäßen Lieferung Schwindelflüge durchführen lassen. Und wieder: Keine Erklärung, warum Österreich auf sein Geld verzichtet. Eurofighter hat Probleme - und Darabos macht ein Geschenk, diesmal 22 Millionen Euro. Warum?", fragt Pilz.

Geschenk 3: Aber die Schwindel-Flüge, mit denen Eurofighter 22 Millionen verdient, verursachen wiederum Kosten, wie der Rechnungshof aufzeigt: "Im Dezember 2008 erfolgten die vereinbarten vier 'Maastricht-Flüge'. Für die Durchführung verrechnete die Eurofighter GmbH dem BMLVS einen Pauschalbetrag von 900.000 EUR zuzüglich Finanzierungskosten in Höhe von 17,5 %, der im Rahmen der Vertragsanpassung berücksichtigt wurde. Die Begründung für die Höhe des dem BMLVS verrechneten Pauschalbetrags war wegen fehlender Belege nicht nachvollziehbar."

Darabos lässt sogar die Schwindelflüge bezahlen. Warum?

Geschenk 4: Im Februar 2009 ist die Eurofighter GmbH noch immer nicht lieferfähig. Laut Rechnungshof "nahm das BMLVS eine von der Eurofighter GmbH geforderte Verlängerung der pönalisierten und fix vereinbarten Liefertermine für vier der sechs gebrauchten Flugzeuge auf unbestimmte Frist zur Kenntnis, ohne diese Vorgangsweise zuvor ressortintern abzustimmen. [...]

Die Verlängerung der Liefertermine wurde ressortinternen Dienststellen erst nachträglich zur Kenntnis gebracht und in der Folge von diesen beanstandet, weil aus den zusätzlichen Leistungsnachweisen keine konkreten Lieferverzögerungen ableitbar seien; zudem sei die Vereinbarung über Vertragsstrafen für Lieferverzögerungen bei den vier gebrauchten Flugzeugen durch die unbestimmten Liefertermine nun nicht mehr wirksam und daher nicht mehr umsetzbar. Dennoch setzte das BMLVS keine Gegenmaßnahmen gegen die Verlängerung der Liefertermine auf unbestimmte Frist."

Diesmal machen also Beamte der Eurofighter GmbH eigenmächtig ein Geschenk. Das Verteidigungsministerium kommt drauf - und tut nichts. Laut Berechnungen des RH entging dem BMLVS dadurch eine Vertragsstrafe von bis zu rd. 5,94 Mio. Euro. Auch dieses Geschenk verantwortet Norbert Darabos.

"Von September 2008 bis Februar 2009 hat der Verteidigungsminister der Eurofighter GmbH so 40,49 Millionen Euro geschenkt. Genau um diesen Betrag hat er die Republik geschädigt. Für dieses Geschenk gibt es weder eine militärische noch eine wirtschaftliche Begründung. Es ist ein Freundschaftsdienst. Aber warum waren der Minister und seine Beamten Eurofighter-Freunde? Und wer hat von der Freunderlwirtschaft profitiert? Das werden wir klären, auch wenn Darabos kurz vor der Veröffentlichung des RH-Berichts aus dem Amt geflüchtet ist", erklärt Pilz.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at