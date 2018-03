Baumeister-Kampagne startet mit TV-Schauspielerin Kristina Sprenger

Kristina Sprenger, bekannt aus SOKO Kitzbühel, ist neues Testimonial der Baumeister-Kampagne - Schauspielerin hat selbst erst Traum vom Eigenheim verwirklicht - Start am 18.3.

Wien (OTS/PWK140) - Diesen Fall hat Kristina Sprenger schnell gelöst: Wenn es um den Hausbau geht, ist man beim Baumeister am besten aufgehoben. So lautet die Botschaft des neuen Werbespots der Baumeister-Kampagne, der ab 18. März einen Monat lang im Fernsehen läuft.

"Ich habe selbst erst mit meinem Baumeister den Hausbau erfolgreich abgeschlossen. Ich kenne die Fragen, die man sich bei so einem Bauprojekt stellt. Von daher war ich sehr froh, einen zentralen Ansprechpartner an meiner Seite zu haben", so Kristina Sprenger während der Dreharbeiten, zu denen auch ein ORF-Team erschienen ist.

Die Baumeister-Kampagne der Bundesinnung Bau informiert eine breite Öffentlichkeit über die Leistungen der Baumeister. Diese sind imstande und berechtigt, sämtliche Arbeiten rund um ein Bauprojekt -von der Planung und Beratung über die Bauausführung bis zur schlüsselfertigen Übergabe - aus einer Hand anzubieten.

"Wir wollen die Menschen, die sich mit dem Hausbau auseinandersetzen, darüber aufklären, dass sie am besten beraten sind, wenn sie sich an einen Baumeister wenden - sowohl was die Planung als auch was die Ausführung betrifft. Kristina Sprenger hat selber gebaut und von daher ist sie das ideale Testimonial. Ich bin froh, dass wir sie gewinnen konnten", erklärt Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel.

Am 18. März startet auf www.facebook.com/deinbaumeister ein Gewinnspiel, welches die TV-Kampagne begleitet. Als Preis winken eine Hausbau-Planung und Beratungsgespräche von und mit einem Baumeister im Wert von 7.500 Euro. (us)

Ein Making of Video vom TV-Spot finden Sie unter: www.bautv.or.at Ab 18. März ist der Spot online auf www.youtube.com/bundesinnungbau verfügbar.

Fotos von den Dreharbeiten unter: http://bilder.deinbaumeister.at/

