Industrie gratuliert neuem Präsidenten der Bundesarbeitskammer Rudolf Kaske

IV-Präsident Kapsch: Industrie zu konstruktiver Zusammenarbeit bereit - Dank an Herbert Tumpel

Wien (OTS/PdI) - Die Industriellenvereinigung (IV) gratuliert dem neuen Präsidenten der Bundesarbeitskammer (AK) Rudolf Kaske. "Mit Rudolf Kaske erhält die Arbeiterkammer einen erfahrenen Gewerkschafter als neuen Präsidenten. Als Chef der Gewerkschaft vida, ÖGB-Arbeitsmarktsprecher und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates des Arbeitsmarktservice Österreich verfügt er über eine langjährige Erfahrung. Dies ist gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten wesentlich", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Georg Kapsch anlässlich der Wahl Kaskes heute, Montag. "Wir stehen dem neuen AK-Präsidenten gerne und selbstverständlich bei einer konstruktiven und partnerschaftlichen Zusammenarbeit für den Standort Österreich und für Arbeitsplätze in unserem Land zur Verfügung. Dabei braucht es Verantwortungsbewusstsein und Mut zu Veränderungen, um den gesellschaftlichen Realitäten zu entsprechen und nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren", so Kapsch: "Im Namen der Industrie möchte ich mich beim scheidenden Präsidenten Herbert Tumpel ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit bedanken."

"Angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage müssen wir gemeinsam Maßnahmen zur Stärkung des Industrie- und Arbeitsstandortes Österreichs, für die Unternehmen UND die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsequent vorantreiben", betonte Kapsch. Zentral sei dabei, sich auch den gesellschaftlichen Entwicklungen zu stellen, zu weiteren Flexibilisierungen im Sinne der Menschen und Unternehmen zu kommen und den Faktor Arbeit zu entlasten. Es brauche strukturelle Systemveränderungen, die insbesondere auf eine Reduktion des Abgabenkeils abzielen. "Die Differenz zwischen dem, was ein Unternehmen für die Beschäftigung einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers aufwendet, und dem Nettoeinkommen, das der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer nach Abzug aller Steuern und Abgaben letztlich zur Verfügung steht, muss reduziert werden. Den Menschen muss netto mehr übrig bleiben. Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung sollten hier an einem Strang ziehen", so der IV-Präsident. "Gemeinsam haben wir bereits tragfähige Konzepte erarbeitet, wie etwa Reformvorschläge zur Familienförderung, zum Ausbau der Kinderbetreuung und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Darauf sollten wir weiter aufbauen", so Kapsch: "Zusätzliche steuerliche Belastungen müssten im Sinne des Industrielandes Österreich und seiner Menschen freilich tabu sein."

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien