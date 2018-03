FP-Nepp: Nächstes Brandsteidl-Debakel im Bildungssystem

Wiener Lehringsmisere ist hausgemacht

Wien (OTS) - Die Zahl der nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen ist katastrophal und erneut Beweis für die Unfähigkeit von SPÖ-Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl, merkt der Wiener FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp an. Das System der Berufsschulen muss daher dringend reformiert und der heutigen Zeit angepasst werden. Hauptaugenmerk sollte dabei wieder auf Bildung statt auf pure Ausbildung gelegt werden, damit unsere Lehrlinge das Rechnen, Schreiben und Lesen auch wirklich lernen.

Versagt haben nicht die Berufsschüler sondern das SPÖ-Bildungssystem. Wien ist leider auch in der Lehrlingspolitik Schlusslicht und hat die meisten Lehrstellensuchenden im Bundesländervergleich. Die letzten Plätze bei internationalen Tests wie PISA etc. sind obligatorisch für die Bundeshauptstadt reserviert, nun kracht und grammelt es auch in der Berufsschule. Ein rascher Rücktritt der überforderten Brandsteidl wäre daher im Interesse unserer Jugend ein erster wichtiger Schritt, um die Wiener Bildungsmisere zu beheben, sagt Nepp. (Schluss)otni

