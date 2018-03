Bauwirtschaft bietet Lehrlingen die besten Perspektiven

Aus- und Weiterbildung an BAUAkademien, niedrige Durchfallquoten und Top-Ergebnisse bei int. Berufswettbewerben: Ausbildung in der Bauwirtschaft ist europaweit vorbildhaft

Wien (OTS/PWK139) - Bau-Lehrlinge in Österreich erhalten durch das "triale" Ausbildungssystem ein einzigartiges Rüstzeug: Zusätzlich zur Ausbildung im Lehrbetrieb und an der Berufsschule verbringen alle Maurer, Tiefbauer und Schalungsbauer bis zu neun Wochen an einer der acht österreichweiten BAUAkademien. In diesen - von Unternehmen des Baugewerbes und der Bauindustrie finanzierten - Einrichtungen erlernen und vertiefen die zukünftigen Facharbeiter im intensiven Training mit erfahrenen Ausbildern alle notwendigen fachpraktischen Fertigkeiten.

Maurer-Lehrlinge werden in eigens dafür konzipierten Kursen an den BAUAkademien gezielt auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Die Durchfallquote liegt unter dem österreichweiten Durchschnitt.

Bei internationalen Berufs-Wettbewerben spielt Österreichs Maurer-Nachwuchs traditionell ganz vorne mit, wie es ein Weltmeistertitel (2005) und zwei Europameistertitel (2010 und 2012) beweisen. Österreichs Teilnehmer steht davor ein eigener Ausbildner wochenlang in der Vorbereitung zur Seite.

Zusätzlich zur staatlichen Förderung erhalten Betriebe des Baugewerbes und der Bauindustrie pro Lehrling und pro Lehrjahr von den Bauverbänden eine Prämie von 1.500 Euro. Auch die Verdienstmöglichkeiten sind höher als in den meisten anderen Branchen. Bereits im ersten Lehrjahr verdient man Euro 848 pro Monat, im zweiten Lehrjahr steigert sich der Verdienst auf Euro 1.271, im dritten Jahr bekommt ein Baulehrling Euro 1.695.

Auf der Suche nach den besten Nachwuchskräften lässt sich die Bauwirtschaft immer wieder etwas Neues einfallen: erst Ende Februar fand an der BAUAkademie Steiermark ein landesweites Lehrlingscasting statt. Fast 100 Teilnehmer zeigten dabei ihr Können, 85 davon werden an Lehrbetriebe für eine Schnupperwoche vermittelt. (us)

Lehrlingssong "Alles fit für die Zukunft" unter:

www.baudeinezukunft.at

Weitere Infos zur Lehrlingsausbildung unter www.bauakademie.at Bilder zur Baulehre: http://bilder.deinbaumeister.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Paul Grohmann

WKÖ Bundesinnung Bau

Schaumburgergasse 20

1040 Wien

01 718373734

presse @ bau.or.at