Reise-Kuriositäten 2013: Tipps für exotischen Mietwagen-Urlaub

Köln (ots) - Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin ist am Sonntag zu Ende gegangen. billiger-mietwagen.de hat Reise-Kuriositäten für das Messe-Partnerland Indonesien und andere Länder zusammengestellt:

- Urlauber können auch in Indonesien Mietwagen buchen, sollten beim Fahren vor Ort allerdings eine Besonderheit beachten: In einigen Ballungszentren wie Jakarta dürfen während der Rush Hour nur Autos mit mindestens drei Insassen fahren. Zwar gibt es Einheimische, die gegen Bezahlung mitfahren, Touristen lehnen solche Angebote jedoch besser ab, denn die Polizei kontrolliert Mitfahrer immer häufiger auf Verstöße hin.

- Wer als Mietwagen-Kunde in Madagaskar ein Auto bekommt, das zuvor durch ein Tieropfer gesegnet wurde, fährt damit dem Glauben der Einheimischen nach besonders sicher. Der Totenkult der Madagassen hat außerdem zur Folge, dass Urlauber überall im Straßenverkehr dem Transport von Särgen begegnen: Auf Autodächern, in Bussen oder Zügen nimmt die Bevölkerung regelmäßig die Gebeine verstorbener Verwandter mit zu Familienfeiern, um die Toten an Neuigkeiten teilhaben zu lassen.

- In Saudi Arabien besteht für Frauen ein absolutes Fahrverbot, weshalb bei einigen Mietwagen-Firmen ein Chauffeur direkt dazu gebucht werden kann. Grundsätzlich gilt: Ist die Frau nicht mit dem Fahrer verwandt, darf sie nicht auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote: Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2012 kürte "FOCUS-MONEY" das Internetportal zum 3. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". "Guter Rat" lobte die Hinweise von billiger-mietwagen.de zu Angebotsdetails und Zusatzgebühren als "mustergültig" und erklärte die Seite zum "Testsieger". TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2013 zum 9. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 140.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.

