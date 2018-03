FPÖ-Unterreiner: Noever zeigt sich weiterhin präpotent und uneinsichtig

Wien (OTS) - "Der Skandal um den ehemaligen MAK-Direktor, der nun auch durch den Rechnungshof bestätigt wurde, geht durch die präpotenten und uneinsichtigen Kommentare Noevers in die Verlängerung", kritisierte die freiheitliche Kultursprecherin NAbg. Mag. Heidemarie Unterreiner. "Der Noever-Skandal ist der Beweis dafür wie selbstherrlich im linken Kulturbetrieb mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen wird", so Unterreiner.

Die Ära Noever sei geprägt gewesen von feudalem Lebenswandel auf Staatskosten, zahlreichen Dienstreisen in der Luxusklasse, nicht nachvollziehbaren Repräsentationsspesen, erfundenen Besucherzahlen und einem diktatorischem Führungsstil. Zudem seien noch tausende Exponate unauffindbar, fasste Unterreiner das "Werk" Noevers zusammen. Umso ärgerlicher, dass sich der derart vom Rechnungshof bloßgestellte Noever uneinsichtig zeige und nach wie vor behaupte, er sei "...der Maxime der Sparsamkeit gefolgt", so Unterreiner.

Weiters sei es unverständlich, dass Ministerin Claudia Schmied nach wie vor Noever huldige und trotz der eindeutigen Verfehlungen, die allesamt im Rechnungshofbericht nachzulesen seien, davon spreche, dass Peter Noever viel für die österreichische Kunst geleistet habe, so Unterreiner. "Verschwendung, Provokation und Präpotenz sind keine Kunstformen", relativierte Unterreiner das Wirkungsfeld des ehemaligen MAK-Direktors.

Unterreiner erinnerte auch an die von ihr jahrelang geäußerte Kritik am nun aufgeflogenen MAK-Direktor, die von den Medien geflissentlich übersehen worden sei. "Hätte man früher reagiert, hätte sich der Steuerzahler viel Geld erspart", so Unterreiner. Denn Noever sei nicht erst seit gestern auffällig gewesen, erinnerte Unterreiner an seine teils absurden Ausstellungen, wie etwa die zur Huldigung des Nordkoreanischen Diktators.

Das mangelnde Schuldbewusstsein Noevers zeige einmal mehr, wie abgehoben und selbstherrlich die links-linke Kulturpolitik funktioniere. Offenbar sei der Kulturbetrieb für Noever und Konsorten nichts anderes als ein riesiger Selbstbedienungsladen, betonte Unterreiner. "Wir brauchen eine Wende hin zu freier Kulturpolitik ohne politische Einflussnahme", forderte Unterreiner.

