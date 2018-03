EANS-News: Montega AG / Technotrans AG: Guidance lässt Raum für positive Überraschungen

Hamburg (euro adhoc) - Die Technotrans AG hat gestern ihre Q4-Zahlen veröffentlicht. Dabei hat sich die sequentielle Umsatz- und Ertragsverbesserung fortgesetzt, wenn auch etwas weniger dynamisch als von uns erwartet.

[TABELLE]

Sequentielle Umsatz- und Ertragsverbesserung fortgesetzt

So stieg der Umsatz in Q4 um 4% gegenüber dem Vorquartal und lag mit 24,5 Mio. Euro erstmals im laufenden Turnus wieder über dem Niveau des Vorjahres. Der Anstieg ist dabei vor allem auf ein überproportionales Wachstum im Services-Segment zurückzuführen (+3% q-o-q, +11% y-o-y). Dies sowie der Wegfall von negativen Einmalaufwendungen aus dem Vorjahr (Wertberichtigungen aufgrund der Insolvenz von manroland bzw. Kodak) führten in Q4 zu einer Verzehnfachung des EBITs. Positiv überrascht hat der FCF. Bedingt durch ein sehr gutes Working Capital Management lag dieser mit 8,8 Mio. Euro deutlich über unseren Erwartungen (MONe: 2,9 Mio. Euro; exkl. Kaufpreis KLH).

Guidance erscheint aus heutiger Sicht sehr vorsichtig

Das Management stellt für 2013 einen Anstieg des Umsatzes auf etwa 110 Mio. Euro und der EBIT-Marge auf 6-7% in Aussicht. In Anbetracht der Tatsache, dass alleine durch die Erstkonsolidierung von KLH der Umsatz um rund 15 Mio. Euro zulegen sollte, halten wir diese Guidance für konservativ (auch im Hinblick darauf, dass dies für das sonstige Geschäft lediglich einen Umsatzanstieg von 3-4% implizieren würde). Dies gilt auch für die EBIT-Guidance. Zwar haben wir unsere Ergebnisprognose für 2013 reduziert, dennoch halten wir aus heutiger Sicht ein Übertreffen der EBIT-Guidance aufgrund des deutlichen Volumenwachstums, des Hebens erster Synergien aus der Übernahme der KLH und des Wegfalls von Einmalkosten für wahrscheinlich.

Fazit: Wir sehen den Kursrückgang der letzten Tage als eine attraktive Kaufgelegenheit. So dürfte die Transformation des Unternehmens auch im laufenden Jahr weiter voranschreiten und darüber hinaus durch zielgerichtete M&A Deals außerhalb der traditionellen Druckindustrie (Fokus: Laser, Maschinenbau) noch ergänzt werden. Gerade Letzteres dürfte eine Anhebung der Guidance durch das Management im Laufe des Jahres notwendig machen. Wir bekräftigen nochmals unsere Kaufempfehlung. Gleichzeitig heben wir unser Kursziel aufgrund des starken CF auf 16,00 Euro an (alt: 14,00 Euro).

