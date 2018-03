FPÖ-Mölzer: Pferdefleischskandal zeigt Irrwege der EU-Agrarpolitik

Wenn Bezug zu Nahrungsmitteln verloren geht, braucht man sich über Betrügereien nicht wundern - Kleinräumig strukturierte Landwirtschaft statt Agrarfabriken fördern

Wien (OTS) - Wenn eine Wiederholung des Pferdefleischskandals verhindert werden soll, müssten die Fehlentwicklungen in der EU-Agrarpolitik beseitigt werden, sagte der freiheitliche Delegationsleiter Andreas Mölzer anlässlich der heutigen Aussprache im Europäischen Parlament in Straßburg zu diesem Thema. "Das Grundproblem ist, dass in der EU der Bezug zu Nahrungsmitteln als Naturprodukte weitgehend verloren gegangen ist, was wiederum zu Betrügereien einlädt", hielt Mölzer fest.

Insbesondere wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass Nahrungsmittel nicht wie alle anderen Produkte betrachtet werden dürften. "Nahrungsmittel haben in erster Linie der Ernährung der Menschen zu dienen. Wird dieser Grundsatz nicht beachtet, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn Fleisch quer durch Europa gekarrt oder absichtlich falsch etikettiert wird. Somit zeigt der Pferdefleischskandal die Notwendigkeit zu einer Reform der EU-Agrarpolitik", betonte Mölzer.

Vor allem müsse es, so der freiheitliche Europaabgeordnete, zu grundlegenden Änderungen im Förderwesen kommen. "Nicht Agrarfabriken müssen den Schwerpunkt der Subventionen bilden, sondern die kleinräumig strukturierte Landwirtschaft. Und noch besser wäre es natürlich, den Brüsseler Dirigismus zu beenden und den Agrarsektor zu renationalisieren", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at