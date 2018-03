Bundeskanzler Faymann gratuliert neu gewähltem AK-Präsidenten Rudolf Kaske

"Kaske ist der Richtige für diesen Job", "konsequenter Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" - Lob für Herbert Tumpel

Wien (OTS/SK) - Heute, Dienstag, ist Rudolf Kaske zum neuen Präsidenten der Bundesarbeiterkammer, nach seiner erfolgreichen gestrigen Wahl zum Wiener AK-Präsidenten, gewählt worden. Er folgt damit Herbert Tumpel nach, der den Ruhestand antritt. SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Kaske zur Wahl und hebt in diesem Zusammenhang die wertvolle Aufgabe der Arbeiterkammer hervor: "Rudolf Kaske ist der Richtige für diesen Job. Ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der sich seit seiner Jugend konsequent und somit mit viel Erfahrung für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzt. Besonders in Zeiten, in denen Fragen der Arbeitswelt und der Gerechtigkeit für die Menschen wieder eine zentrale Rolle spielen, ist eine starke und glaubwürdige Interessensvertretung besonders wichtig." ****

Es sei nicht zuletzt auch das Verdienst Herbert Tumpels, dass die Arbeiterkammer so hohe Wertschätzung und Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung genieße. "Herbert Tumpel hat sich Zeit seines Lebens für die arbeitenden Menschen eingesetzt. In der Sozialpartnerschaft hat er sich gleichermaßen durch Handschlagqualität und Hartnäckigkeit ausgezeichnet. Zu seiner AK-Präsidentschaft ist ihm zu gratulieren. Ich wünsche Herbert Tumpel alles Gute für seinen weiteren Lebensweg."

Dass Österreich derzeit besser dastehe als viele andere EU-Länder, sei nicht zuletzt der Sozialpartnerschaft geschuldet. "Es ist eine bewährte österreichische Tradition, dass sich die Regierung mit den Interessensvertretungen an einen Tisch setzt und versucht, die besten Ergebnisse zu erzielen." Und: "Es ist wichtig, dass die AK Arbeitnehmer- und Konsumentenrechte - diese zentralen Errungenschaften - immer wieder einmahnt und als Anlaufstelle bei Problemen dient. Die Mischung aus Serviceorientierung und solider Interessensvertretung hat sich bewährt." (Schluss) mo/ah

