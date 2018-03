Österreichs "Visitenkarte" beim "Eurovision Song Contest"

Schwedisches Fernsehen dreht mit Natália Kelly in Wien und Niederösterreich

Wien (OTS) - Diese Bilder sieht ganz Europa! Während 2012 Aufnahmen aus Aserbaidschan die einzelnen Auftritte beim "Song Contest" einleiteten, hat sich SVT, der schwedische Hostbroadcaster, heuer dazu entschlossen, für die so genannten "Visitenkarten" die Künstler in ihrer Heimat zu besuchen und die Zuspielungen individuell auf sie abgestimmt zu produzieren. Insgesamt sind dafür zurzeit fünf Kamerateams in allen Teilnehmerländern unterwegs. Eines davon - rund um Gestalter Andreas Öhmann - war Ende vergangener Woche in Österreich zu Gast und hat Natália Kelly sowohl in ihrer Heimatgemeinde Bad Vöslau in Niederösterreich, bei einem Konzert von Mumford & Sons im Gasometer als auch am Wiener Naschmarkt und in einem Hip-Hop-Tanzstudio mit der Kamera begleitet. Zu sehen ist die Zuspielung dann am Dienstag, dem 14. Mai 2013, um 21.00 Uhr in ORF eins und in ganz Europa, wenn Natália Kelly mit ihrem Song "Shine" im ersten Semifinale des "Eurovision Song Contest 2013" in Malmö um einen Platz im großen Finale am 18. Mai singt.

Natália Kelly: "Die beiden Drehtage mit dem schwedischen Team waren sehr spannend und schön für mich. Ich bin stolz darauf, ganz Europa meine Heimat - ob nun Bad Vöslau oder Wien - zu zeigen. Ganz besonders hat mich gefreut, dass ich mich auch selbst einbringen konnte und mein Song beim 'Eurovision Song Contest' nun mit einer sehr persönlichen Zuspielung eingeleitet wird." Und über den "Song Contest" weiter: "Diese einzigartige Chance zu bekommen, war einer der schönsten Momente in meinem Leben, und ich werde mein Bestes geben, um eine würdige Vertreterin für Österreich zu sein." Auch Gestalter Andreas Öhmann streut Natália Kelly Rosen: "Es ist toll mit Natália zu arbeiten. Sie ist in vielerlei Hinsicht ein großes Talent und wirkt sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne sehr natürlich."

