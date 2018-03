VSStÖ präsentiert Julia Freidl als bundesweite Spitzenkandidatin

VSStÖ fordert faire Beihilfe im Studium

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) präsentierte heute bei einer Pressekonferenz die bundesweite Spitzenkandidatin zur ÖH-Wahl. Die 24.-jährige WU-Studentin, Julia Freidl, ist seit 2012 Sozialreferentin der ÖH-Bundesvertretung und Sozialsprecherin des VSStÖ. Ihre Erfahrung, die sie durch die Beratung zahlreicher Studierender sammeln konnte, möchte sie auch weiterhin in die ÖH einbringen und tritt deshalb als VSStÖ-Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahlen von 14. bis 16. Mai 2013 an. Gleichzeitig startet der VSStÖ die Kampagne "Für faire Beihilfen".

Der thematische Schwerpunkt des VSStÖ bei den ÖH-Wahlen 2013 liegt bei der finanziellen Absicherung von Studierenden. "Wir fordern die Abschaffung der Altersgrenzen bei Beihilfen, die Ausweitung der Toleranzsemester und die Erhöhung der Studienbeihilfe auf existenzsicherndes Niveau. Studieren muss wieder für alle leistbar sein und zwar unabhängig vom Geldbörserl der Eltern", so die VSStÖ-Spitzenkandidatin Julia Freidl.

"Für uns als VSStÖ ist es wichtig, in Verhandlungen nicht immer nur laut "Nein" zu schreien, sondern konkrete Konzepte auf den Tisch zu legen und Verhandlungsstärke zu beweisen. Für uns ist es zentral, Studierenden Beratung und Hilfestellungen zu bieten und mit konkreten Serviceprojekten den Studienalltag direkt zu erleichtern. Das tun wir seit einigen Jahren mit unseren Beratungs- und Serviceangeboten besonders im Sozialbereich und das wollen wir auch in Zukunft fortsetzen und intensivieren", so Julia Freidl abschließend.

Alle Informationen zur Spitzenkandidatin und den ÖH-Wahlen gibt es auf vsstoe.at.

