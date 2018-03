Nie mehr Kater mit NOHO!

Wien (OTS) - Das Kultprodukt aus den USA jetzt in ganz Österreich erhältlich. Katzenjammer nach langen Partynächten. Wer kennt das nicht? Damit soll jetzt Schluss sein. Ein Lifestyle-Drink aus den USA macht es möglich. NOHO verhindert Kater nach langen Partynächten, indem man es bereits vorher trinkt. Der Marktführer unter den Anti-Kater-Getränken kommt jetzt auch nach Österreich und steht ab sofort im Handel.

NOHO beliebt in Sport- und Event-Szene

Nach dem erfolgreichen Start in den USA ist NOHO nun auch fester Bestandteil der heimischen Sport- und Event-Szene. Erst Ende Februar holte sich Masters of Dirt-Veranstalter Georg Fechter den Anti-Kater-Drink NOHO an Bord, um seine Crew aus 70 FMX und BMX-Fahrern fit zu halten. Die Masters of Dirt - bekannt für ihre legendären Partys - sind bereits begeisterte Fans des neuen Lifestyle-Drinks.

Innovatives Produkt ab sofort im Lebensmittelhandel und bei Tankstellen

Doch NOHO ist nicht nur für Party-People geeignet. NOHO steht für einen aktiven Lebensstil und ist als Problemlösung im Alltag von Menschen gedacht, die gerne weggehen, tanzen, feiern - ganz einfach Spaß haben. Ab März ist NOHO in ganz Österreich in 330 Shops erhältlich, darunter in Tankstellen des Tankstellen-Lieferanten und Convenience-Profis Shop Top Service sowie bei Penny Markt und im ausgewählten Fachhandel. Alle Shops unter www.nohodrink.at

Weitere Infos und Bildmaterial im PDF-Anhang und auf

http://nohodrink.at/info/PRESSE.html als Presse-Kit.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Dr. Verena Thiem

NOHO Distribution GmbH; Tel/Fax: 01/ 952 87 50

Verena.thiem @ nohodrink.at; www.facebook.com/NOHOAustria