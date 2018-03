Prekäre kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung in Wien

Nach wie vor fehlen entsprechende Kassenplanstellen - Ambulatorien haben gänzlich anderen Versorgungsauftrag

Wien (OTS) - Immer prekärer wird die Situation der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in Wien. Denn nach wie vor fehlen Kassenplanstellen in der Bundeshauptstadt. Entsprechende Vorstöße der Ärztekammer würden von der Wiener Gebietskrankenkasse aber stets "kategorisch abgelehnt", verlautete heute, Dienstag, aus der Ärztekammer. ****

Seit Jahren fordert die Fachgruppe für Kinder- und Jugendpsychiatrie die Errichtung von entsprechenden Kassenplanstellen, "um so die dringend notwendige und internationalen Standards entsprechende Grundversorgung in Wien gewährleisten zu können", so die Obfrau der Fachgruppe, Ulrike Schulz. Sie kann daher nicht nachvollziehen, warum die Wiener Gebietskrankenkasse in diesem Punkt dermaßen konsequent das Gespräch verweigere.

Die von der Krankenkasse angeführten kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulatorien wie die Boje oder der Psychosoziale Dienst würden zwar fachspezifische kinderpsychiatrische Leistungen anbieten, sie hätten in der städtischen Versorgungsstruktur aber einen gänzlich anderen Auftrag, denn: "Diese Ambulatorien sollen bei spezifischen und komplexen Fragestellungen aufgesucht werden, aber eben erst nach der Konsultation eines niedergelassenen Facharztes", so Schulz.

Bei den angeführten Therapieeinrichtungen handle es sich um sogenannte "Zentren für Entwicklungsförderung". Deren Schwerpunkte liegen im Bereich der Diagnostik und Behandlung von Entwicklungsstörungen für Kinder von null bis zehn Jahre. Schulz:

"Bei sozio-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten kommt es zu Überschneidungen zwischen der Entwicklungsdiagnostik und der Kinderpsychiatrie." Daher müsse exakt beurteilt werden, ob die Auffälligkeiten eines Kindes eher entwicklungsbedingt seien und daher auch in einer Einrichtung für Entwicklungsförderung behandelt werden könnten, oder ob die Symptome eines Kindes einer psychiatrischen Erkrankung entsprächen und daher eine andere, also kinderpsychiatrische Behandlung, indiziert sei.

Genau dafür brauche es aber einen niedergelassenen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Denn nur er könne aufgrund seiner fachlichen Qualifikation beurteilen, ob bei einem Kind oder Jugendlichen eine psychiatrische Erkrankung vorliege oder nicht, um dann die entsprechenden weiteren Behandlungsmaßnahmen zu planen und zu koordinieren.

Schulz: "Aus fachlicher Sicht handelt es sich bei den Ambulatorien durchaus um sinnvolle und notwendige Behandlungszentren, die aber nicht alternativ zu niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern zu betrachten sind." Die Ärztekammer setze hier "kraft ihrer fachlichen Kompetenz und in Kenntnis des Versorgungsbedarfs" eindeutig Prioritäten, wonach zuerst einmal die kinder- und jugendpsychiatrische Grundversorgung sichergestellt werden müsse. Und dies bedeute eben die Schaffung von Kassenplanstellen im extramuralen Bereich, so Schulz abschließend. (hpp)

