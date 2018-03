Mitterlehner/Platter: Günstige Jahresnetzkarte für Schüler und Lehrlinge kommt jetzt auch in Tirol

Erfolgreiches Jugend-Ticket wird auf Tirol ausgeweitet - Durch Pauschalregelung können Jugendliche alle Strecken zu jeder Zeit um 96 Euro befahren

Innsbruck (OTS/BMWFJ) - Nach dem erfolgreichen Start des Top-Jugend-Tickets in der Ostregion wird ab Herbst auch der Tiroler Verkehrsverbund eine günstige und auf allen Strecken nutzbare Jahresnetzkarte für bis zu 117.000 Schüler und Lehrlinge anbieten. "Die neue Pauschalregelung entlastet die Familien, erleichtert den Tiroler Jugendlichen ihre Freizeitgestaltung und reduziert den Verwaltungsaufwand", sagte Familien- und Jugendminister Reinhold Mitterlehner am Dienstag in Innsbruck bei der gemeinsamen Präsentation des "SchulPlus-Tickets" mit Landeshauptmann Günther Platter sowie Mobilitäts-Landesrat Anton Steixner. "Durch unser Angebot berücksichtigen wir auch die steigende Zahl von Patchwork-Familien. Kinder und Jugendliche haben oft nicht mehr nur einen Schulweg, sondern pendeln zwischen Vater, Mutter und Großeltern", so Mitterlehner.

Das Tiroler "SchulPlus-Ticket" gibt es ab dem Schuljahr 2013/2014 um 96 Euro, was gegenüber der regulären Jahresnetzkarte für alle Strecken eine Ersparnis von 172 Euro bedeutet. "Damit ist das Land Tirol wieder ein großes Stück auf dem Weg zum familienfreundlichsten Bundesland vorangekommen", freut sich Landeshauptmann Platter. "Das neue Ticket entspricht voll und ganz den vielfältigen Ansprüchen und Wünschen von Jugendlichen an die Mobilität. Damit können auch Schule und Freizeit optimal kombiniert werden und Jugendliche schon früh die vielen Vorteile unseres Öffentlichen Personennahverkehrs kennenlernen", so Platter.

Insgesamt können in Tirol 117.000 Jugendliche von der neuen Pauschalvariante profitieren, darunter sind 104.000 Schüler und 13.000 Lehrlinge. "Mit dem neuen Ticket wird auch die Benachteiligung der Heimschüler abgeschafft. Jetzt können auch sie ab Herbst innerhalb von Tirol die neue günstige Jahresnetzkarte erwerben", sieht Tirols Mobilitätslandesrat LHStv. Steixner in diesem Angebot einen wesentlichen Wunsch von ihm als soziale Komponente umgesetzt. In Tirol sind derzeit rund 3.000 Schüler auf ein Heim oder Internat angewiesen. Dazu kommen weitere 4.500 Lehrlinge, die während der Berufsschule bis zu zehn Wochen im Jahr in Internaten leben.

Die Entscheidung zur Einführung der neuen Pauschalvariante des Jugend-Tickets liegt bei den Bundesländern bzw. den regionalen Verkehrsverbünden. Der Preis hängt von den regionalen Gegebenheiten und der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur ab. Das mit einem Selbstbehalt von 19,60 Euro angebotene bisherige Jugend-Ticket, das aber nur für die Fahrt zwischen Wohnung und Schule oder Ausbildungsstelle verwendet werden kann, wird weiterhin angeboten. Die Finanzierung der Länder-Angebote wird von dem beim Familienministerium angesiedelten Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) unterstützt, der österreichweit jährlich rund 400 Millionen Euro in die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt investiert.

Ausweitung auf ganz Österreich

Nach dem Vorbild des Top-Jugend-Tickets, das bisher in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mehr als 210.000 Mal verkauft worden ist, verhandelt das Familienministerium zusätzlich zur Einigung mit Kärnten und Tirol eine Ausweitung auf weitere Verkehrsverbünde. "Wir wollen das Pauschalangebot schrittweise ausbauen, damit es langfristig flächendeckend in ganz Österreich angeboten wird", bekräftigt Mitterlehner. "Österreichs Jugendliche sollen die Vorteile des öffentlichen Verkehrs möglichst früh möglichst umfassend kennen lernen. Dadurch fördern wir nicht nur ein nachhaltiges Verkehrsnutzungsverhalten, sondern stärken auch das Umweltbewusstsein der Jugend", so Mitterlehner.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at