Ellensohn: An 1938 erinnern - die Vergangenheit endgültig aufarbeiten

Wien (OTS) - Heute vor 75 Jahren wurde Österreich an Nazideutschland "angeschlossen". Die darauf folgenden Monate führten zuerst zu massiven Untersdrückungen und Verfolgungen der jüdischen Bevölkerung Wiens und schlussendlich zum millionenfachen Massenmord an JüdInnen, zur Verfolgung und Ermordung von Roma, Sinti, Homosexuellen, Menschen mit Behinderung und Andersdenkenden. Damals machten sich viele aus Österreich zu Mitläufern und MittäterInnen, während andere aus verschiedensten Weltanschauungen und aus unterschiedlichsten Motiven Widerstand leisteten.

"Gerade im Wahljahr 2013 bleibt für uns besonders empörend, dass es nach wie vor Parlamentsabgeordnete gibt, die zur NS-Vergangenheit ein bedenkliches Verhältnis haben. Ein besonders Beispiel dafür ist Martin Graf, 3. Nationalratspräsident, der noch immer regelmäßig am Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht eine Trauerveranstaltung statt eines Befreiungsfestes veranstaltet. Graf ist in der FPÖ kein Einzelfall. Zuletzt hat die FPÖ in Wien ihre Position dazu missbraucht, den Burschenschafterball (bekannter Treffpunkt europäischer Rechtsextremer) als Akademikerball in der Wiener Hofburg auch heuer wieder durchzuführen", so der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn.

"Lernen wir aus dieser menschenverachtenden Ideologie für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft für alle. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und muss laufend weiter entwickelt werden", so Ellensohn abschließend.

