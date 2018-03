Landwirtschaftskammerwahlen Burgenland: Endergebnis bringt deutliches Plus für SPÖ-Bauern

Wien (OTS/SK) - Bei den am Sonntag, den 10. März stattgefundenen Wahlen zur Landwirtschaftskammer im Burgenland konnten die SPÖ-Bauern mit einem deutlichen Plus von 1,76 Prozent mehr an Vertrauen gewinnen. Damit gewinnen die SPÖ-Bauern noch ein weiteres Mandat auf Kosten des ÖVP-Bauernbunds. "Der Kurs der SPÖ-Bauern wurde damit noch deutlicher belohnt", freut sich Etzenberger am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst und gratuliert den SPÖ-Bauern im Burgenland. ****

Wahlergebnis Burgenland:

SPÖ Bauern 26,74 Prozent (25,3 Prozent, +1,76 Prozent)

