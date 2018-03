Studie zeigt: Soziale Netzwerke wirken sich häufig negativ auf den Arbeitsalltag aus

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Verändertes Verhalten durch Soziale Netzwerke: Jüngere Arbeitnehmer besonders betroffen

Defizite bei der Vorbereitung von Jugendlichen auf die Arbeitswelt

Bundestagswahl 2013: Parteien wird wenig Social Media Kompetenz zugesprochen

Die Digitalisierung der Gesellschaft verändert unser Leben - aber leider nicht nur zu unserem Besten. Immer mehr Menschen verbringen ihre Zeit privat und beruflich online und nehmen damit eine massive Verringerung persönlicher Kontakte in Kauf. Auch die permanente Erreichbarkeit führt zu einem dauerhaften Zeitdruck, der durchaus gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. So ist für eine Mehrheit von 69 Prozent die Digitalisierung mit konkreten Nachteilen verbunden. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt eine im Auftrag der Internet World Messe vom Institut ibi research an der Universität Regensburg durchgeführte Befragung unter 1000 Experten der Internetbranche. In der Studie wurden die Auswirkung der gesellschaftspolitischen Aspekte der Digitalisierung untersucht, wie zum Beispiel die Nutzung Sozialer Medien im Arbeitsalltag, der Datenschutz, der Umgang mit digitalen Inhalten sowie - im Hinblick auf die diesjährige Bundestagswahl - die Kompetenz der Parteien in diesem Themenumfeld.

Die Digitalisierung von Inhalten aller Art und die Erweiterung der Kommunikationsprozesse hat in den letzten fünfzehn Jahren zu einer Informationsüberflutung geführt. Vor allem die Entwicklung des öffentlichen Netzes, das insbesondere durch den Ausbau der Sozialen Netzwerke für Jedermann zugänglich ist, ist hier der Haupttreiber. Die stärksten Auswirkungen der Digitalisierung sehen 91 Prozent der Internetexperten im Bereich der Arbeitswelt. 79 Prozent der Experten stellen daher auch ein verändertes Verhalten der Arbeitnehmer im Arbeitsalltag durch die Social Networks fest. Fehlende Trennung von Beruflichem und Privatem, Abnahme von Höflichkeitsformen sowie Konzentrationsschwäche sind nur einige der spontan genannten Effekte.

"Aus Sicht der Befragten hat die Nutzung sozialer Netzwerke sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Verhalten im Arbeitsalltag", kommentiert Studienleiter Michael Wittmann, Consultant bei ibi research an der Universität Regensburg die Ergebnisse. "Zum einen werden größere Kommunikationsbereitschaft und Transparenz als Folge wahrgenommen, auf der anderen Seite aber auch mangelnde Höflichkeit und sinkende Aufmerksamkeit."

Jugendliche sind nicht ausreichend vorbereitet 85 Prozent der Befragten beobachten diese Entwicklung vor allem bei jüngeren Arbeitnehmern. Aber auch schon bei der Vorbereitung auf die Arbeitswelt in Schule, Studium und Ausbildung sehen die Experten Defizite der heranwachsenden Generation. So sieht die Mehrheit vor allem Nachholbedarf bei den Themen Respekt (60 Prozent) und Umgangsformen (55 Prozent). Auch sorgen sie sich um ein sinkendes Bildungsniveau. Die Jugendlichen brauchen vor allem Unterstützung und Anleitung im Umgang mit den Sozialen Netzwerken. Die Verantwortung wird hier besonders bei den Erziehungsberechtigten und Bildungseinrichtungen gesehen. Dem eigenen Kind würden 28 Prozent der Befragten erst ab einem Alter von 15 Jahren die Nutzung Sozialer Netzwerke erlauben.

Politik kein Kompetenzträger in punkto Social Media Im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013 äußerten sich die Experten auch zu den politischen Kompetenzfeldern der Parteien in Sachen digitale Medien, Social Media und Datenschutz. Insgesamt zeigt sich ein diffuses Bild:

Über ein Viertel der Befragten sehen derzeit keine Partei als Kompetenzträger auf diesen Gebieten. Beim Thema Internet und digitale Medien nehmen die befragten Online-Experten mit 48 Prozent die größte Sachverständigkeit bei der Piratenpartei wahr, ihr wird mit 38 Prozent auch die beste Social Media Kompetenz zugesprochen. Die CDU/CSU schneidet mit 23 Prozent am besten beim Thema Datenschutz ab. Am wenigsten Profil zeigen lauten Experten SPD und Linke auf dem Gebiet Internet, Datenschutz und Social Media. Die Mehrheit der Experten wünscht sich mehr Beteiligungsmöglichkeit an politischen Entscheidungen über die sozialen Medien. Genutzt wurde diese Möglichkeit bisher allerdings nur von knapp einem Viertel der Befragten.

"Diese Untersuchung, die im Januar und Februar 2013 durchgeführt wurde und an der sich 1.000 Experten der Online-Branche beteiligten, liefert eine objektive Einschätzung über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierten Gesellschaft", so Nicole Rüdlin, Leiterin der Internet World Messe, die die Studie in Auftrag geben hat. "Denn es sind die Branchen-Insider, die am Puls der Zeit ihre Ideen, Technologien und Business Modelle vorantreiben und damit soziale und gesellschaftspolitische Folgen der digitalen Welt am frühesten erkennen können."

Ein ausführliches Studiendokument mit allen Ergebnissen der Befragung steht kostenlos auf der Website der Internet World Messe unter folgendem Link zum Download bereit:

www.internetworld-messe.de/Presse/Studie.

Weitere Links

http://www.internetworld-messe.de http://www.facebook.com/InternetWorldMesse http://twitter.com/iwkongress

Über die Internet World Messe

Bereits seit 1997 ist die Internet World Messe die Veranstaltung für Internet-Professionals und Treffpunkt für Entscheider auf Anbieter-und Anwenderseite. In diesem Jahr öffnet die E-Commerce Messe Internet World vom 19.-20. März 2013 auf dem Münchener Messegelände bereits zum 17. Mal ihre Tore. Die Themenschwerpunkte der Messe sind Shopsoftware & Technik, Payment & Logistik, Usability, Online Marketing, Social & Mobil. Die Messe wird begleitet von einem hochkarätigen Kongress, der unter dem Motto "Die Zukunft des E-Commerce" steht. Veranstalter der Internet World ist die gleichnamige Fachzeitschrift INTERNET WORLD Business.

Über ibi research

Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen Universität und Praxis. Das Institut forscht und berät zu Fragestellungen rund um die Themen E-Commerce, E-Payment, IT-Governance, Internet-Vertrieb und Geschäftsprozessmanagement. Zugleich bietet ibi research umfassende Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an und ist Initiator und Herausgeber des E-Commerce-Leitfadens (www.ecommerce-leitfaden.de).

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Vera Vaubel

Tel.: +49 (89) 98103987

Fax: +49 (89) 98103988

E-mail: medienberatung @ vaubel.de

Vaubel Medienberatung GmbH

Gumppenbergstr. 6, 81679 München

http://www.vaubel.de



Unternehmenskontakt:

Regina Reitzer

Tel.: +49 (89) 74117-128

Fax: +49 (89) 74117-448

E-mail: regina.reitzer @ nmg.de

Neue Mediengesellschaft Ulm mbH -

Kongresse & Messen

Bayerstraße 16 a, 80335 München

http://www.nmg.de