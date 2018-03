UNICEF: 2,2 Millionen syrische Kinder brauchen dringend Hilfe

Dringender Appell vor dem zweiten Jahrestag des Syrien-Konflikts am 15.3.

Wien (OTS) - Die Lage der Kinder im Syrien-Konflikt wird nach Einschätzung von UNICEF immer schwieriger. Zwei Jahre nach Ausbruch der Kämpfe leiden rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche direkt unter den Folgen der Kämpfe in Syrien oder harren als Flüchtlinge in den Nachbarländern aus. Täglich werden in Syrien Mädchen und Buben getötet oder verwundet. Eltern versuchen, ihre Kinder in die Nachbarländer in Sicherheit zu bringen. Immer wieder schicken sie ihre Töchter und Söhne auch allein über die Grenzen. Hunderttausende Kinder sind seit zwei Jahren kaum oder gar nicht zur Schule gegangen. Weil die Wasserversorgung in Syrien vielerorts nicht mehr funktioniert, nehmen Durchfall, Hautkrankheiten und Hepatitis zu. Insbesondere Kinder sind davon bedroht.

"Das Leid der Kinder in diesem Konflikt wird auch nach zwei Jahren viel zu wenig beachtet", sagt Gudrun Berger, Geschäftsführerin von UNICEF Österreich. "Doch diese Kinder brauchen uns, ihre Träume und ihre Kindheit wurden zerrstört, ihr Leben und ihre Zukunft sind in Gefahr. Wir kämpfen mit unseren Partnern dafür, die Kinder Syriens davor zu bewahren, eine verlorene Generation zu werden. Dafür brauchen wir dringend Unterstützung."

UNICEF setzt alles daran, die betroffenen Kinder und ihre Familien in Syrien und in den Nachbarländern mit sauberem Wasser, medizinischer Hilfe, provisorischem Schulunterricht und warmer Kleidung zu versorgen. In Syrien hilft UNICEF über ein Netzwerk von rund 40 Partnerorganisationen. So wurden 1.000 Tonnen Chlor zur Wasseraufbereitung bereitgestellt. 28 mobile Gesundheitsteams versorgen Kinder in Notunterkünften. In Jordanien organisiert UNICEF zusammen mit Partnern die Wasserversorgung für über 100.000 Menschen im Flüchtlingslager Za'atari. UNICEF sorgt auch dafür, dass syrische Flüchtlingskinder in Jordanien und Libanon zur Schule gehen können.

Doch diese Hilfe ist in Gefahr. Wenn nicht schnell mehr Mittel zur Verfügung stehen, muss UNICEF lebenswichtige Nothilfe-Maßnahmen einschränken. UNICEF benötigt für die Nothilfe in Syrien und den Nachbarländern in der ersten Jahreshälfte 2013 insgesamt rund 150 Millionen Euro (195,84 Millionen US-Dollar). Bisher sind davon jedoch lediglich 20 Prozent finanziert; in Jordanien sogar nur 10 Prozent.

UNICEF Österreich ruft zu Spenden auf

PSK 15 16 500; BLZ 60.000; Stichwort: Kinder Syrien

Onlinespenden: www.unicef.at

Spenden per SMS: SMS mit "Syrien" und dem Spendenbetrag an die Nummer 0699 15 05 6000. (z.B.: "Syrien20")

