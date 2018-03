Nach erfolgreichem Jahr 2012: Audi will auch 2013 weiter wachsen

Im Geschäftsjahr 2012 insgesamt rund 1.45 Mio. Automobile derMarke Audi ausgeliefert, EUR 48,8 Mrd. Umsatzerlöse, EUR 5,4 Mrd. Operatives Ergebnis.

Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG: "Wir haben 2012 unsere Ziele übertroffen und mit Ducati unser Markenportfolio umeine attraktive Premiummarke erweitert."

Audi schreibt Rekordinvestitionsprogramm fort: Rund EUR 11 Mrd. bis 2015 für neue Technologien und Innovationen sowie den Ausbau der weltweiten Fertigungsstrukturen.

Neue Audianer: Allein in Deutschland plant das Unternehmen dieses Jahr rund 1.500 Neueinstellungen.

Der Audi-Konzern hat seine Ziele für das Geschäftsjahr 2012 übertroffen. Trotz spürbarer Auswirkungen der Schuldenkrise in einigen Ländern und eines rückläufigen Gesamtmarktes in Europa verzeichnete das Unternehmen Bestmarken bei Produktion, Auslieferungen sowie Umsatz und Ergebnis. So setzte die Marke mit denVier Ringen im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 1,45 Mio. Automobile ab und steigerte die Umsatzerlöse auf EUR 48,8 Mrd. Dabei konnte der Audi-Konzern auch das Operative Ergebnis steigern und erreichte mit EUR 5,4 Mrd. einen Bestwert in der Geschichte des Unternehmens. Im Gesamtjahr lag die Operative Umsatzrendite mit 11,0 Prozent über dem strategischen Zielkorridor von acht bis zehn Prozent. 2013 will das Unternehmen weiter wachsen und zusätzliche Kunden gewinnen. Außerdem plant der Automobilhersteller aus Ingolstadt allein in Deutschland rund 1.500 Neueinstellungen und bietet 700 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz.

Im Rahmen der Jahrespressekonferenz stellt Audi heute alle

wichtigen Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Vor mehr als 300 internationalen Journalisten sagt Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG, am Hauptsitz des Unternehmens in Ingolstadt: "2012 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben unsere Ziele übertroffen und mit Ducati unser Markenportfolio um eineattraktive Premiummarke erweitert. Wir wollen auch 2013 weiter wachsen und schaffen in diesem Jahr mit zwei neuen Werken die Voraussetzungen, um unseren Führungsanspruch nachhaltig zu untermauern." Ab 2016 will Audi zudem die nächste Generation des Q5 in seinem neuen Werk im mexikanischen San José Chiapa produzieren.

2012 war für Audi ein weiteres Jahr der Bestmarken: So hat das Unternehmen weltweit 1.455.123 (2011: 1.302.659) Automobile der MarkeAudi ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 11,7 Prozent oderrund 152.500 zusätzlichen Kunden. Die Umsatzerlöse steigerte die Marke mit den Vier Ringen dabei um

10,6 Prozent auf EUR 48,771

(2011: 44,096) Mrd.

Trotz der zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen steigerte der Audi-Konzern das Operative Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht und erreichte mit EUR 5,380 (2011:5,348) Mrd. einen neuen Bestwert. Die Operative Umsatzrendite lag dabei mit 11,0 (2011: 12,1) Prozent erneut deutlich über dem angestrebten Zielkorridor von acht bis zehn Prozent.

Die Vertriebskosten lagen im Geschäftsjahr 2012 bei EUR 4,593 (2011: 3,599) Mrd. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist neben dem größeren Verkaufsvolumen und höheren Vermarktungskosten auch auf die Markteinführung zahlreicher Modelle sowie die Realisierung strategischer Vertriebskonzepte wie zum Beispiel Audi City in London und Peking zurückzuführen.

Das Finanzergebnis des Audi-Konzerns lag im abgeschlossenen Geschäftsjahr bei EUR 576 (2011: 692) Mio. So erzielte der Konzern im Geschäftsjahr 2012 ein Ergebnis vor Steuern von EUR 5,956 (2011:

6,041)Mrd.

Die wesentlichen Renditekennzahlen spiegeln die hohe Ertragskraft des Unternehmens wider. Sie belegen, dass der Audi-Konzern weiterhin zu den weltweit erfolgreichsten Automobilherstellern zählt. Neben der Operativen Umsatzrendite von 11,0 Prozent, erreichte auch die Umsatzrendite vor Steuern den hervorragenden Wert von 12,2 (2011:

13,7) Prozent. Die Kapitalrenditebelief sich im gleichen Zeitraum auf 30,9 (2011: 35,4) Prozent.

Für Axel Strotbek, Vorstand Finanz und Organisation der AUDI AG,spiegelt die hohe Ertragskraft des Unternehmens den Erfolg der Wachstumsstrategie wider. Investitionen in die Zukunft erachtet der Finanzvorstand als Beleg vorausschauender Unternehmensführung: ?Wir haben bereits Ende 2011 das größte Investitionsprogramm unserer Geschichte aufgelegt. Nun planen wir bis 2015 mit Gesamtinvestitionenvon durchschnittlich mehr als EUR 3,5 Mrd. pro Jahr, um unseren Wachstumspfad konsequent weiter zu verfolgen."

Ohne engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte das Unternehmen seine Ziele nicht erreichen. Deshalb dankt der Vorstand allen Audianern für ihren Einsatz und ihre Leistung. Auch für das abgelaufene Geschäftsjahr beteiligt die AUDI AG ihre Mitarbeiter wieder am Erfolg: Die Tarifmitarbeiter an den deutschen Standorten erhalten eine Ergebnisbeteiligung von durchschnittlich EUR 8.030. Für das Jahr 2013 plant die AUDI AG allein in Deutschland rund 1.500 Neueinstellungen. Zudem sollen wieder rund 700 junge Menschen eine Ausbildung bei Audi beginnen.

In den Geschäftsjahren 2013 und 2014 erwartet der Audi-Konzern eine leichte Steigerung der Umsatzerlöse. Dabei wird die Ergebnisentwicklung neben dem angestrebten Absatzwachstum von den bereits in der Vergangenheit eingeleiteten kontinuierlichen Produktivitäts- und Prozessverbesserungen sowie den effizienten Unternehmensstrukturen profitieren. So erwartet das Unternehmen trotzhöherer Aufwendungen für neue Produkte und Technologien -insbesondere zur Erfüllung der weltweit verschärften CO2-Regularien sowie intensiver Vorleistungen zum Ausbau des internationalen Produktionsnetzwerks - eine Operative Umsatzrendite am oberen Ende des strategischen Zielkorridors von acht bis zehn

Prozent.

