TrustWeaver gibt die 4. Auflage des Whitepapers zu elektronischer Rechnungsausstellung für mehr als 60 Länder heraus

Stockholm (ots/PRNewswire) - TrustWeaver, ein schwedischer Anbieter Cloud-gestützter Lösungen für die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften, stellte heute eine neue Ausgabe seines wichtigen Verzeichnisses globaler Vorschriften für die elektronische Rechnungsausstellung und Marktanalyse vor. Es handelt sich um ein Whitepaper mit dem Titel "Tax-compliant global electronic invoice life cycle management" (Umfassendes Management globaler elektronischer Rechnungen unter Beachtung der Steuervorschriften).

In dem Whitepaper werden Entwicklungsstand und Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung in über 60 Ländern beschrieben. Ferner wird dargestellt, wie die globalen Entwicklungen insgesamt aussehen und welche Verfahren eingesetzt werden, um Vorschriften einzuhalten.

Diese 4. Ausgabe des White Papers von TrustWeaver behandelt die aktualisierten Regelungen, die seit dem 1. Januar 2013 in Europa gelten, die Prozesse rund um die Rechnungsfreigabe durch Steuerbehörden in Mexiko und Südamerika sowie den aktuellen Stand in Russland, Hongkong, China und Indien, um nur einige wenige zu nennen.

Im Vorwort zu der vorliegenden Ausgabe von 2013 (die auf http://www.trustweaver.com erhältlich ist), schreibt der Marktanalyst Bruno Koch: "Europa hat eine neue Gesetzgebung antizipiert ?' und letztlich eingeführt ?', während in anderen Regionen entweder Rahmenvorgaben für die elektronische Rechnungsstellung eingeführt oder die bestehenden Vorgaben perfektioniert wurden. Ein umfassendes Whitepaper wie dieses ist als Nachschlagewerk von grösstem Nutzen, da es den aktuellen Kenntnisstand in einem Dokument zusammenfasst (...)."

TrustWeaver ist der einzige Anbieter von Lösungen zur Einhaltung von Vorgaben, der die globale Abdeckung für die vielen multinationalen Unternehmenskunden und B2B-Verkäufer von Lösungen energisch vorantreibt. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit Steuerbehörden und -fachleuten aus aller Welt kann TrustWeaver eine einzigartige Geschichte erzählen. "Wir haben dieses Whitepaper erstmals 2008 vorgestellt. Seitdem haben wir es als unsere wichtigste Zusammenfassung der allgemeinen und länderspezifischen Analyse zur elektronischen Rechnungsstellung verwendet", so Christiaan van der Valk, CEO von TrustWeaver. "Unsere Kunden und die von TrustWeaver unterstützten Partner erhalten natürlich laufend alle unsere Informationen zum Management der Änderungen von Vorschriften und Lösungen. Dieses Whitepaper ist jedoch das Zentrum unseres Dialogs über den sich ständig entwickelnden Bereich der Vorgabeneinhaltung mit einem grösseren Markt."

