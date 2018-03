Lincor Solutions sichert sich Investition in Höhe von 9,5 Mio. US-Dollar (7,3 Mio. Euro)

Dublin (ots/PRNewswire) - Finanzmittel für schnellere Produktentwicklung und globale Expansion des

Vertriebs

Lincor Solutions gibt bekannt, dass das Unternehmen die verbindliche Zusage über eine Kapitalinvestition in Höhe von 9,5 Millionen US-Dollar von Edison Ventures erhalten hat, einem führenden Risikokapitalunternehmen aus den USA, das sich bereits mit Erfolg an verschiedenen Unternehmen aus dem Gesundheits-IT-Bereich beteiligt hat.

Das Unternehmen plant, im Laufe des kommenden Jahres in Irland und den USA 30 neue Stellen in den Bereichen Softwareentwicklung, Verkauf, Marketing, Kundendienst und Finanzwesen zu schaffen und wird unverzüglich mit den Personalbeschaffungsmassnahmen beginnen.

Die patentierte MEDIVista-Plattform von Lincor bietet direkt aus dem Krankenzimmer einen sicheren Zugang zu allen Patientendaten. Dadurch haben Ärzte und Pflegepersonal die Möglichkeit, aufgrund von Informationen in Echtzeit präzise Entscheidungen zu treffen. Ausserdem ermöglicht es den Patienten Zugang zu Krankenhausverwaltungssystemen sowie zu verschiedenen interaktiven Bildungs-, Unterhaltungs- und Kommunikationsdiensten, die den Behandlungserfolg verbessern können.

Lincor CEO Richard Cooke erklärte: "Lincor ist ein internationales Unternehmen mit einer einzigartigen Technologie, mit der Krankenhäuser in Zeiten schrumpfender Budgets Kosten senken können, ohne bei der Qualität der Patientenversorgung Abstriche machen zu müssen. MEDIVista ist bereits in 120 Krankenhäusern im Einsatz, und diese Finanzierung wird unsere Präsenz in Europa,den USA,dem Nahen Ostenund demasiatisch-pazifischen Raum durch deutlich verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten erheblich steigern. Wir betrachten diese Investition vonEdisonVentures, einem im Gesundheits-IT-Bereich nachweislich erfolgreichen Unternehmen, als eine wunderbare Anerkennung unserer Produkte,unserer bereits erbrachten Leistungen und unserer Geschäftsleitung."

der Direktor von Edison Ventures fügte hinzu: "Krankenhäuser, in denen diese Technologie zum Einsatz gekommen ist, haben festgestellt, dass mehr Interaktion zwischen Ärzten und Patienten stattfindet,dass weniger Patienten erneut aufgenommen werden müssen, und dass sich ihre Behandlungserfolge verbessert haben."

Informationen zu Edison Ventures

Edison wurde 1986 gegründet und arbeitet mit Unternehmen, Dienstleistern und anderen Finanzierungsquellen beim Aufbau erfolgreicher IT-Unternehmen zusammen, indem es ihnen bis in eine späte Phase ihrer Geschäftstätigkeit (5 bis 20 Millionen US-Dollar Umsatz) Finanzierungshilfen und geldwerte Vorteile zur Verfügung stellt.

Edison hat bereits in 30 Unternehmen aus dem Gesundheits-IT-Bereich investiert, verwaltet zurzeit Investitionen im Wert von mehr als 800 Millionen US-Dollar und nimmt weiterhin aktiv Neuinvestitionen vor. Weitere Informationen zu Edison Ventures finden Sie auf der Website http://www.edisonventures.com

Informationen zu Lincor Solutions

Lincor Solutions wurde 2003 gegründet und betätigt sich von seinen Niederlassungen in den irischen Städten Dublin und Cork sowie Vertriebsbüros in Toronto, Kanada, Bordeaux, Frankreich und Wien, Österreich aus auf internationaler Ebene. Das Unternehmen unterstützt die umfangreichste Installationsbasis ihrer Art weltweit und vertreibt seine MEDIVista-Produkte über ein Netz aus Handels- und Technologiepartnern in Europa, dem Nahen Osten, Asien und auf dem amerikanischen Kontinent.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.lincor.com

