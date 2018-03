Aviso: Alle meschugge? Jüdischer Witz und Humor

Einladung zur Pressebesichtigung am 18. März im Jüdischen Museum Wien

Wien (OTS) - Humor ist ein wesentlicher Bestandteil jüdischen Lebens. Er reflektiert das innerjüdische Verhalten und spiegelt den Umgang mit einer oft feindseligen Umwelt. Die Ausstellung "Alle Meschugge? Jüdischer Witz und Humor" zeigt ab 20. März 2013 im Jüdischen Museum Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, das breite Spektrum des jüdischen Humors, von seinen Wurzeln in Osteuropa bis zu Ephraim Kishon in Israel sowie Billie Wilder, Mel Brooks oder Woody Allen in Hollywood. Dem jüdischen Humor im Wien und Berlin der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg kommt dabei ein besonderer Stellenwert zu, die Zeit der Shoah und des Exils wird ebenfalls thematisiert.

Die VertreterInnen der Medien sind zur Pressebesichtigung herzlich eingeladen.

Museumsdirektorin Danielle Spera, die Kuratoren Marcus G. Patka und Alfred Stalzer, sowie als besonderer Gast Rafi Kishon, Sohn von Ephraim Kishon, stehen im Rahmen der Pressebesichtigung für Fragen zur Verfügung

Zeit: Montag, 18. März 2013, 10.30 Uhr





Ort:

Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11



Ausstellungszeitraum: 20. März 2013 - 8. September 2013

Alle meschugge? Jüdischer Witz und Humor



Datum: 18.3.2013, um 10:30 Uhr



