75 Jahre "Anschluss": Dokus über Rechtsextremismus in Österreich und den "Untergang Österreichs" am 13. März im ORF

Wien (OTS) - Im Rahmen des umfassenden ORF-Programmangebots zum 75. Jahrestag des "Anschlusses" (detaillierte Infos unter presse.ORF.at) analysiert Robert Gokl in der "Menschen & Mächte"-Dokumentation "Trotz Verbot nicht tot" am Mittwoch, dem 13. März 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Geschichte des Rechtsextremismus in Österreich, von den "Werwölfen" der Nachkriegsjahre bis zu den Skinheads von heute. Um 23.20 Uhr steht Andreas Novaks "Menschen & Mächte"-Dokumentation "Der Untergang Österreichs" auf dem Programm von ORF 2.

"Menschen & Mächte: Trotz Verbot nicht tot - Rechtsextremismus in Österreich" (22.30 Uhr)

"Die Fremdenfeindlichkeit ist das verbindende Element der Neonazi-Szene - von gewaltbereiten Skinheads bis hin zu rechtsreaktionären Ideologen!" Thomas Kuban (Deckname) hat mehr als zehn Jahre lang undercover in der Neonazi-Szene recherchiert - auch in Österreich. Sein Befund: "Die Nazi-Szene boomt! Es gibt heute viele Zigtausend Nazis in Europa, die in einer Art geheimer Parallelwelt leben!" Es ist ein bizarrer Nazi-Lifestyle mit Nazi-Musik und Nazi-Mode, der seit den 90er Jahren weltweit über das Internet verbreitet wurde und heute auch ein lukratives Geschäft ist. Die aktuelle Fassade einer rechtsextremen Szene, die seit 1945 immer wieder ihr Äußeres, nie aber ihre Ideologie änderte.

Rechtsextremismus und Neonazismus sind die rassistisch-ideologische Umsetzung der Sündenbock-Psychologie. Das wird auch anhand der Definitionskriterien für den Rechtsextremismus deutlich, der sich wie die braune "Mutterideologie" stark biologistisch definiert. Im Mittelpunkt steht die eigene "Rasse", heute oft euphemistisch die eigene "Kultur" genannt. Sie muss freigehalten werden von allem Fremden, sonst droht "Überfremdung" und damit der Verlust der eigenen, biologistisch definierten Identität. Zu den bisherigen antisemitischen Stereotypen kommen seit den 80er Jahren die "Ausländer", nach den "Gastarbeitern" vor allem Migranten aus Afrika oder Asien als neue "Sündenböcke" hinzu.

Von antisemitischen Ausschreitungen bei der Schiller-Feier 1959 oder den Borodajkewycz-Demonstrationen 1965 zieht sich diese rassistische Sündenbock-Strategie über Burgers NDP, die ANR, Honsiks Auschwitz-Lüge, Küssels Wehrsportgruppen bis zu den Skinheads der 90er Jahre. Nicht ohne Grund bekam die damalige Haider-FPÖ Applaus von der extremen Rechten, wenn sie "fleißige Österreicher" "ausländischen Sozialschmarotzern" gegenüberstellte und über "Österreich zuerst" abstimmen ließ. Davon distanzierte man sich zwar ebenso wie von Entgleisungen aus den eigenen Reihen, doch hier trafen sich die unterschiedlich radikalen Sündenbock-Strategien. Auch der Aussage des mittlerweile tödlich verunglückten ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider von der "nationalen Missgeburt" wurde breites Lob vom deutschnational-rechtsextremen Rand gezollt, ebenso seinem Auftritt vor Waffen-SS-Veteranen in Krumpendorf.

"Es hätte Tote gegeben, entweder sie oder ich! Ich hatte nichts mehr zu verlieren!" erinnert sich Mike an seine Zeit als Skinhead Anfang der 90er Jahre, als er nur mehr mit Schusswaffe aus dem Haus ging -um jederzeit für seinen Kampf gegen Ausländer, Punks oder Polizei gerüstet zu sein. Heute engagiert er sich in der Resozialisation von gefährdeten Jugendlichen und erzählt, wie er zum Neonazi wurde und was ihn wieder davon wegbrachte. Thomas Punkenhofer, der Bürgermeister von Mauthausen, berichtet, wie die Mauthausener vom Rassismus der Vergangenheit profitierten und heute die Sündenbock-Polemik rund um eine geplante Moschee in Mauthausen bekämpfen.

Auch in Braunau und am Ulrichsberg haben die rechtsextremen Traditionen der Vergangenheit längst neue Gestalt angenommen. Seit zwei Jahrzehnten formiert und internationalisiert sich der Rechtsextremismus über das Internet. Eine junge Generation von Neonazis nutzt den Cyberspace zwecks Rekrutierung von Gleichgesinnten und Demo-Organisationen. Aber auch unter gewaltbereiten Fußball-Fans und in der Rechtsrock-Szene wird rekrutiert.

Zum 75. Jahrestag des Gedenkens an die Auslöschung Österreichs im März 1938 und zum 50. Jahrestag der Gründung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands eine Analyse der rechtsextremen Szene Österreichs seit 1945, von rechtsradikalen Zeitschriften wie "HALT" oder "SIEG" bis zu "alpen-donau.info" -zwischen den USA, Deutschland und Osteuropa. Warum üben Revisionismus, Antisemitismus und Rassismus bis heute gerade auch für manche jungen Menschen eine Faszination aus - nach Jahrzehnten des Verbots?

"Menschen & Mächte: Der Untergang Österreichs" (23.20 Uhr)

Der "Anschluss" Österreichs an das Dritte Reich im März 1938 ist neben dem Untergang der Habsburger Monarchie im Jahr 1918 das zentrale historische Ereignis des vergangenen Jahrhunderts. Folgen und Nachwirkungen prägten die anschließende Geschichte der Zweiten Republik und sind in vielen Familienbiografien bis heute als irreparable Brüche präsent. Der Untergang Österreichs beendete die ebenso akademisch wie gewaltsam geführten politischen Auseinandersetzungen über nationale Identität, Patriotismus und Heimatbegriff. Der Einmarsch deutscher Truppen erklärt für viele eine nationale Identitätskrise, die ins Gründungsjahr der Ersten Republik zurückreicht. Wirtschaftskrise und autoritärer Ständestaat beschleunigten zwar den Anschluss. Doch nicht allein die Republik ohne Republikaner öffnete die Türen für Hitler. Daher rückt Andreas Novak in seiner Dokumentation "Der Untergang Österreichs" am Mittwoch, dem 13. März, um 23.20 Uhr in ORF 2 einen weniger beachteten Aspekt ins Zentrum der Betrachtung. Das bei den Menschen fast aller Gesellschaftsschichten tief verankerte Bewusstsein, Deutsche zu sein und zur deutschen Nation zu gehören.

Im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um den Anschluss konzentriert sich Andreas Novak auf das Vorspiel zum Untergang Österreichs, auf die Ereignisse am 11. März 1938. Jenen Tag, an dem Arthur Seyß-Inquart zum aus Berlin erzwungenen Bundeskanzler wurde. Der von Göring gesteuerte Putsch machte das Land bereits nationalsozialistisch, bevor Hitlers Wehrmacht einmarschierte. Das telefonisch eingeleitete Ende legt nationalsozialistische Machtpolitik auf ebenso schreckliche wie auch absurde Weise offen. Um in den europäischen Staatskanzleien nicht den Eindruck zu erwecken, der Einmarsch wäre eine deutsche Initiative, benötigte man am Ballhausplatz ein staatsrechtlich-juristisches Exekutionsorgan, das dem militärischen Gewaltakt scheinbare Legalität verleihen sollte. Das gelang mit Kurzzeitbundeskanzler Arthur Seyß-Inquart. Listet man die österreichischen Regierungschefs nach der Kürze ihrer Amtszeit auf, so steht Walter Breisky mit seinem lediglich eintägigen Gastspiel im Jänner 1922 an erster Stelle, gefolgt von Seyß-Inquart -wenngleich mit politisch bedeutend fataleren Konsequenzen.

Wer war dieser von Hitler und Göring erzwungene Nachfolger Kurt Schuschniggs? Welche Motive haben diesen öffentlich meist wenig beachteten Wiener "Salon-Nazi" angetrieben? Wie erklärt sich der absurde Widerspruch, dass Seyß-Inquart spätestens ab 1937 jener Mann wird, um den Hitler sein Konzept der braunen Unterminierung baut, Bundeskanzler Schuschnigg aber gleichzeitig meint, eben das könnte Seyß-Inquart verhindern? Entsprach die am Heldenplatz proklamierte Auslöschung Österreichs seinen politischen Vorstellungen? Diesen Fragen versucht Novak in seiner Dokumentation nachzugehen. Sie verschränkt die Analyse rund um Ursachen, Hintergründe und Folgen des "Anschlusses" mit dem Aufstieg von Arthur Seyß-Inquart, mit der langsamen Verschmelzung von "Anschluss"-Bewegung, Seyß-Inquart und dem Ende Österreichs.

In Novaks Dokumentation berichten Zeitzeugen von den Ereignissen in der Nacht vom 11. auf den 12. März vor dem Bundeskanzleramt. Einer davon wollte Seyß-Inquart vom Kanzlerbalkon schießen. Ein anderer, gleich nach dem Machtwechsel verhafteter NS-Gegner konnte aus seiner Zelle die Reime begeisterter Massen hören, die auf Hitlers Ankunft warteten: "Lieber Führer komm doch bald, unsere Füße sind schon kalt." Im Rahmen der Recherchen ist es gelungen, erstmals Filmaufnahmen zu finden, die den abgesetzten, unter Hausarrest gestellten Kanzler Schuschnigg beim bewachten Spaziergang zeigen. Der gesteuerte Volkszorn führte dazu, dass ein Nazitrupp versuchte, ins Haus einzudringen, um mit Schuschnigg abzurechnen.

Erstmals wird auch ein ausländischer Zeitzeuge präsentiert: Ein damals 16-jähriger Amerikaner, der mit seinen Eltern zu dieser Zeit in Wien lebte. Das historisch Interessante ist nicht nur der distanzierte, fremde und damit neutrale Blick auf das Geschehen, sondern auch die gleichzeitige schriftliche und filmische Dokumentation der Vorgänge. Während die Mutter Tagebuch führte, filmte der Vater mit der 8-mm-Kamera die Verwandlung Wiens in eine nationalsozialistische Großinszenierung.

