Überraschung in der Tierwelt Herberstein: Erstmals Affen-Zwillinge geboren

Stubenberg (OTS) - Auf seinen jüngsten und gleichzeitig kleinsten Zuwachs ist der oststeirische Tierpark Herberstein besonders stolz:

Am Wochenende haben Lisztaffen-Zwillinge das Licht der Tierwelt erblickt. Nachwuchs ist bei dieser kleinen Affenart sehr selten, Zwillingsgeburten sind eine absolute Seltenheit und in jedem Zoo der Welt eine Sensation. Leider ist die Sterberate bei den nur 40 Gramm schweren Neugeborenen sehr hoch, sie liegt bei rund 50 Prozent. Dennoch wird man in der Tierwelt Herberstein alles daran setzen, um die Zwillinge mit allem (Über-) Lebensnotwendigem zu versorgen. Auch der Affenpapa hilft übrigens bei der Aufzucht kräftig mit.

Ihren Namen erhielten sie wegen der Ähnlichkeit ihrer Haartracht mit der des österreichisch-ungarischen Komponisten Franz Liszt; sie gehören der Familie der Krallenaffen an. Die erwachsenen Äffchen haben eine Körpergröße von rund 40 cm und ein Gewicht von max. 450 Gramm.

Emanzipierte Affenfamilie

Die rund 10 cm großen und 40 Gramm leichten Affenbabys klammern sich in den ersten Tagen fest an Mama Freeza; auch Papa Chrisu kümmert sich bereits aktiv um den Nachwuchs.

Grenzenlose Freiheit im Tierpark

Die Lisztaffen genießen - sehr zur Freude der Besucher - bei warmen Temperaturen grenzenlose Freiheit im Tierparkgelände. Die Gäste der Tierwelt können die kleine Affenfamilie ab Donnerstag. 14. März, täglich von 10 bis 16 Uhr sehen!

