Seeber/Köstinger: Geburtsort, Mastort und Schlachtort bei verarbeitetem Fleisch kennzeichnen

EU-Parlament diskutiert Konsequenzen aus Pferdefleischskandal

Straßburg, 12. März 2013 (OTS) Eine "dreifache Herkunftslandkennzeichnung auch für verarbeitetes Fleisch" fordern die ÖVP-EU-Abgeordneten Richard Seeber und Elisabeth Köstinger heute in der Plenardebatte des EU-Parlaments zu möglichen Konsequenzen aus dem jüngsten Fleischkennzeichnungs-Skandal. "Geburtsort, Mastort und Schlachtort gehören nicht nur bei Frischfleisch gekennzeichnet, sondern auch bei Fleisch, das verarbeitet ist oder nur ein Bestandteil eines Fertiggerichts ist", so die beiden EU-Parlamentarier. Seeber ist Umwelt- und Lebensmittelsprecher der Europäischen Volkspartei (EVP). Köstinger ist Agrarsprecherin der ÖVP im EU-Parlament. ****

"Nicht der einzige, aber einer der Gründe des jüngsten Skandals ist, dass es nicht klar genug ist, wo verarbeitetes Fleisch her kommt und was in verarbeitetem Fleisch drin ist. Das müssen wir ändern", betonte Seeber. Köstinger fordert bessere Kontrollen und Durchsetzungsmechanismen für die Lebensmittelkennzeichnungsregeln. "Die besten Gesetze helfen nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Was in den vergangenen Wochen aufgeflogen ist, ist nicht zuerst eine Lücke, sondern eine dreiste Umgehung der geltenden europäischen Lebensmittelkennzeichnungsregeln", so Köstinger. "Wir müssen die aktuelle Situation beenden, in der es sich für bestimmte Produzenten lohnt, das Risiko eines Betrugs einzugehen, weil es

eben nur wenige Kontrollen und keine abschreckenden Strafen gibt", so die beiden EU-Abgeordneten.

Der EU-Abgeordnete besteht aber ausdrücklich auf der Notwendigkeit, an den geltenden Regeln etwas zu ändern: "Wir brauchen neue, EU-weit einheitliche Herkunftsangaben entlang der gesamten Handels- und Verarbeitungskette. Der Skandal zeigt

deutlich den Handlungsbedarf", so Seeber.

