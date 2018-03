Orange: Erster BlackBerry Z10 Testkunde

Wien (OTS) -

Erstes Blackberry Z10 Testhandy an Businesskunden Paul Kolarik

Verkaufsstart des neuen BlackBerry Flaggschiffs in Kürze

Vertrieb zuerst an Businesskunden über Orange Business Team

Knapp zwei Monate nach der Vorstellung des neuen BlackBerry Flaggschiffs durch seinen kanadischen Erzeuger, überreicht Orange das Z10 bereits an seinen ersten Testkunden.

Orange Senior Head of Marketing Günter Lischka:" Wir freuen uns sehr, das innovative BlackBerry Smartphone im österreichischen Businessalltag testen zu können. Mit unserem langjährigen Businesskunden Paul Kolarik haben wir den idealen BlackBerry Z10 Tester. Da die Smartphones von BlackBerry bei zahlreichen Orange Businesskunden loyalen Einsatz finden, haben wir uns dazu entschlossen, das neue Z10 zuerst über unser Business-Team zu vertreiben, bevor wir es allen Privatkunden anbieten."

Paul Kolarik ist Geschäftsführer der Luftburg im Wiener Prater und mit rund 40 SIM-Karten und der Mobilen Nebenstellenanlage seit 2002 Orange Businesskunde.

Orange plant den Verkaufsstart des neuen Business-Smartphones in wenigen Wochen. Das BlackBerry Z10 wird ab 99 Euro erhältlich sein.

Abhörsichere Kommunikation und Trennung privater von geschäftlichen Daten

Das neue BlackBerry Flaggschiff überzeugt durch viele innovative Ansätze:

BlackBerry Balance ermöglicht eine sichere Trennung von privaten und geschäftlichen Daten. Businesskunden können zwischen ihren Profilen mit einer einfachen Wischgeste wechseln.

BackBerry Hub sammelt an zentraler Stelle wichtige Inhalte aus allen Kanälen (Mail, Twitter, FaceBook, Anrufe, SMS). Mit nur einer Handbewegung können Kunden Nachrichten und Unterhaltungen öffnen bzw. schließen und von jeder App mühelos zum BlackBerry Hub wechseln.

Die BlackBerry Tastatur präsentiert sich beim neuen Z10 völlig neu als Touchscreen-Tastatur. Mit einem intelligenten Wortvorschlag Algorithmus sorgt das Business-Smartphone für ein müheloses Schreiberlebnis.

"Mit dem neuen Z10 verfügen Unternehmen mit dem Anspruch sicherer Kommunikation über ein attraktives und modernes Endgerät", zeigt sich Lischka vom neuen BlackBerry Smartphone überzeugt.

Unter 800 699 999 steht das Orange Business-Team auch Kleinunternehmern für persönliche Betreuung zur Verfügung. Mehr unter orange.at/business.

Über Orange in Österreich

Orange Austria Telecommunication GmbH startete am 26. Oktober 1998 unter der Marke ONE als dritter Mobilfunkbetreiber in Österreich. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2010 einen Mobilfunkumsatz von 548 Mio. Euro. Rund 800 Mitarbeiter setzen sich täglich für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ein. Das Vertriebsnetz umfasst in Österreich 94 Orange Shops und ca. 1.700 Vertriebsstellen. Orange Austria ist ein 100%iges Tochterunternehmen von Hutchison Whampoa Limited in Hongkong. Mit der Initiative "Orange hilft" - www.orange-hilft.at -verbindet das Unternehmen Mobilfunk mit sozialer Verantwortung und unterstützt karitative Projekte in Österreich.

Weitere Einzelheiten zu Orange in Österreich finden sich unter www.orange.at.

