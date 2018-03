fanreport.com: Expansion nach Deutschland und neue Unternehmensstruktur

Wien (OTS) - Während bei den heimischen Fußballvereinen in den Wintermonaten zumeist Ruhe einkehrt, war fanreport.com umso aktiver. Das Portal, das bereits seit dem Sommer 2009 über den Amateurfußball in Österreich berichtet, kann rechtzeitig zum Saisonauftakt im heimischen Breitenfußball wichtige Neuigkeiten bekanntgeben.

Ab dem 1. März geht fanreport.com internationale Wege und weitet seine Berichterstattung in bewährter Form auf alle Bundesländer Deutschlands aus. Von der 5. bis zur 7. Leistungsklasse wird es künftig aktuelle Spielberichte, Analysen, Vorschauen und Expertentipps geben. In Bayern wird zusätzlich auch noch die 8. Leistungsstufe redaktionell betreut. fanreport.com-Gründer und Geschäftsführer Dietmar Wieser freut sich über die Expansion nach Deutschland: "Der Fußball genießt in Deutschland einen ungeheuren Stellenwert, und sorgt nicht nur aufgrund der großen internationalen Erfolge der deutschen Klubmannschaften für täglichen Gesprächsstoff. Auch auf der Amateurebene gibt es wie in Österreich unzählige Spieler, Funktionäre, Trainer, und Fans die Woche für Woche tolle Leistungen bringen und mit ihrem Heimatverein mitfiebern. Nach monatelangen und intensiven Vorbereitungen freuen wir uns riesig, dass es nun endlich auch in Deutschland losgeht."

Parallel zur Expansion von fanreport.com hat sich auch die Struktur des Unternehmens verändert. Bereits im Januar wurde die "Fanreport Media Holding GmbH" gegründet, welche als Muttergesellschaft den beiden fanreport.com-Ländergesellschaften in Österreich und Deutschland vorsteht. Auch der integrierte Online-Shop sportkabine.com, welcher sämtlichen Sportbedarf rund um Fußballschuhe, Trainingsbekleidung oder Trikots anbietet, und die Drittliga-Plattform regionalliga.at sind in diese Strukturen inbegriffen. Der Firmensitz von fanreport.com wird künftig im niederösterreichischen Loosdorf liegen, wo ein Büro samt inkludierter sportkabine.com-Erlebniswelt bezogen wird. Die Anschrift für die deutsche GmbH befindet sich in München.

