Viele Wildtiere trotz kalter Temperaturen bereits aus Winterschlaf erwacht

Verein PFOTENHILFE: So schützen sich Tiere vor der einbrechenden Kälte

Wien (OTS) - Weil die Tage nun immer länger werden und die Temperaturen in den vergangenen Tagen stark gestiegen sind, sind auch viele Wildtiere bereits aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Nun müssen Igel, Kröten, Insekten und viele weitere Tiere mit dem kalten Winter zurecht kommen, der für ein paar Tage zurückkehren wird.

Viele Insekten, wie zum Beispiel Hummeln, erwachen aus ihrer Winterstarre, sobald die Temperatur für wenige Tage bei fünf Grad liegt. "Um wieder ihre normale Körpertemperatur zu erreichen, bewegen Hummeln ihre Flügel extrem schnell. So entsteht genügend Wärmeenergie." informiert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Bei den derzeitigen winterlichen Temperaturen knapp über null Grad haben es die Insekten jedoch schwerer, die nötige Energie aufzubringen.

Auch Igel, Kröten und Fledermäuse werden nun wieder aktiv. Igel haben über die Wintermonate bis zu 30 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Deshalb müssen sie nun möglichst viel Futter suchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Leider fällt es den Tieren gerade in städtischen Gebieten oft schwer, Nahrung zu finden. Um sich vor der Kälte zu schützen, ist ein geeigneter Unterschlupf wichtig. "Ich bitte Sie, Laubhaufen in Ihrem Garten noch nicht zu entfernen, da sie von Igeln gerne als Kälteschutz genützt werden." so Weinand. Fledermäuse "zittern" sich durch starke Muskelaktivität warm und machen sich in der Nacht sofort auf Nahrungssuche. Kröten beginnen die Wanderung zu ihren Laichgewässern, sobald die Temperatur mehrere Tage über fünf Grad liegt. Oft werden dabei auch gefährliche Straßen überquert. "Bitte passen Sie dieser Tage besonders auf Kröten am Straßenrand auf. Durch die niedrigen Temperaturen sind die Tiere zusätzlich geschwächt und sehr langsam." bittet Weinand. Der Verein PFOTENHILFE hilft den Tieren seit Jahren beim Überqueren von Straßen. Diese werden eingesammelt und auf die andere Seite getragen, wenn es keinen Krötenschutzzaun gibt. "Bitte helfen auch Sie, wenn Ihnen Kröten begegnen."

Einige Zugvögel sind bereits nach Österreich zurückgekehrt und auch die Singvögel werden aktiv. Bereits jetzt wird nach geeigneten Bruträumen gesucht. Wer Nistkästen im Garten aufgestellt hat, sollte diese jetzt für neue Bewohner reinigen. Haben die Vögel die Kästen auch im Winter als Unterschlupf verwendet, kann mit dem Reinigen noch gewartet werden, bis der Frühling endgültig zurückgekehrt ist. "Weil die Balz- und Brutzeit für die Tiere besonders energieaufwendig ist und Bäume und Sträucher oft noch zu wenig Nahrung bieten, können Sie auch zusätzliches Futter anbieten, um den Vögeln die kalten Tage zu erleichtern." so Weinand abschließend.

