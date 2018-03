SJÖ stellt mit Naomi Dutzi YES-Vizepräsidentin

Starke Rolle der Sozialistischen Jugend im europäischen Dachverband - Wichtig vor allem Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise und Rechtsextremismus

Wien (OTS/SK) - Am Wochenende fand der elfte "ECOSY - Young European Socialists"-Kongress, der europäische Dachverband der sozialdemokratischen Jugendorganisationen, in Bommersvik (Schweden) statt. Naomi Dutzi, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich, wurde dort von den Delegierten zur Vizepräsidentin gewählt. Die Sozialistische Jugend setzt sich auf europäischer Ebene vor allem für eine nachhaltige und soziale Krisenbekämpfung ein, die nicht auf den Rücken junger Menschen stattfinden soll. "Die jetzige Generation ist so gut ausgebildet wie keine zuvor, und trotzdem wird sie die erste sein, die es schwerer haben wird als ihre Eltern. Arbeitslosigkeit und Armut steigen in den südlichen Ländern stetig weiter, auch im restlichen Europa nimmt sie traurige Rekordwerte an. Und das einzige, was den konservativen Eliten einfällt, ist Sozialabbau zu betreiben und die Abwärtsspirale immer weiter anzuheizen", kritisiert Dutzi das kontraproduktive Katastrophenmanagement der EU. ****

Die Sozialistische Jugend begrüße aber die unlängst beschlossene Jugendgarantie, sehe sie aber nur als ersten wichtigen Schritt, so Dutzi. Die Maßnahmen sollten viel weiter gehen:

"Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich würde tausende neue Jobs schaffen und den Jugendlichen dadurch entgegen kommen. Weiters muss gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Ausbeuter-Praktika europaweit vorgegangen werden."

Das internationale & europaweite politische Engagement der Sozialistischen Jugend soll laut Dutzi "weiter ausgebaut und intensiviert werden". "Gerade in ökonomisch schlechten Zeiten, in denen Rechtsparteien in Schuldnerstaaten oder in Minderheiten Sündenböcke auszumachen versuchen, ist internationale Solidarität gefragter denn je. Wir werden uns von Rechten keinen Keil in die Gesellschaft treiben lassen, um die wahren Verursacher dieser Krise ungeschoren davonkommen zu lassen! Aus dieser Krise kann man sich nicht 'gesund sparen', sondern muss 'herauswachsen'. Deshalb müssen Vermögen und Kapital endlich ordentlich besteuert werden", so Dutzi kämpferisch. (Schluss) ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum