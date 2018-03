75 Jahre Anschluss - SP-Schicker: Wirtschaftskrise verlangt nachhaltige Lösungen

Wien (OTS/SPW-K) - "Vor 75 Jahren begann für Österreich eines der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte: Durch den Austrofaschismus war unsere Republik trotz des Angebots der Gewerkschaften, die Erste Republik gegen das deutsche Reich, gemeinsam zu verteidigen, nicht in der Lage sich dem Nationalsozialismus zu widersetzen. Das wohl brutalste und menschenverachtendste Regime konnte von Österreich Besitz ergreifen. Die Folgen waren fürchterlich! Zigtausende Menschen wurden politisch verfolgt; zigtausende Juden und Roma aus dem Land vertrieben oder vernichtet; tausende körperlich und geistig behinderte Menschen gequält und umgebracht. Letztlich mündete der Nationalsozialismus in Krieg und in unendlichem Leid!", so der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende, Rudi Schicker, zum 75. Todestag der Ersten Republik.

"Auch wenn diese Nacht vom 12. auf den 13. März 1938 schon 75 Jahre zurückliegt: Ihre Ursachen, Gründe und Folgen dürfen nicht vergessen werden! Sie lagen u.a. in einer verheerenden Weltwirtschaftskrise, Arbeits- und Hoffnungslosigkeit der Massen und den undemokratischen, totalitären "Lösungen" der Rechten", Schicker weiter.

Gerade in Zeiten des Aufflackerns weiterer Weltwirtschaftskrisen sei es daher unbedingt geboten die richtigen Lösungen zu finden:

"Demokratie, Beschäftigung und Wertschätzung aller Menschen", unterstreicht Schicker. Wien und Österreich setzten deswegen gemeinsam auf Qualifikationsoffensiven und Ausbildungsgarantien für Jugendliche, soziale Sicherheit und gerechte Verteilung des gemeinsam erarbeiteten Wohlstandes, um die Hoffnungslosigkeit vor allem arbeitsuchender Menschen gar nicht erst aufkommen zu lassen!

